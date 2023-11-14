В Челябинской области вырос минимальный взнос за капремонт

В Челябинской области вырос минимальный взнос на капитальный ремонт с 11 рублей 20 копеек до 11 рублей 80 копеек за квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11, 80 рубля», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. В 2023 году минимальный взнос за капремонт составлял 11 рублей 20 копеек и действует до конца текущего года.
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