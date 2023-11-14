В Челябинской области вырос минимальный взнос за капремонт

15 ноября 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Стоимость вырастит на минимально 60 копеек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области вырос минимальный взнос на капитальный ремонт с 11 рублей 20 копеек до 11 рублей 80 копеек за квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11, 80 рубля», — говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. В 2023 году минимальный взнос за капремонт составлял 11 рублей 20 копеек и действует до конца текущего года.

В Челябинской области вырос минимальный взнос на капитальный ремонт с 11 рублей 20 копеек до 11 рублей 80 копеек за квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11, 80 рубля», — говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. В 2023 году минимальный взнос за капремонт составлял 11 рублей 20 копеек и действует до конца текущего года.