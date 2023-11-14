14 ноября 2023

В ХМАО грядут массовые проверки безопасности перевозки детей на авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ проверят безопасность перевозки детей в ХМАО 16 ноября Фото:

Сотрудники ГАИ Ханты-Мансийского округа 16 ноября проведут массовую проверку соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

«16 ноября 2023 года в рамках окружной акции „Детству — зеленый свет!“ автоинспекторы всего округа будут осуществлять особый контроль за соблюдением безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — сообщили в публикации в канале ведомства. Проверку проведут как в населенных пунктах округа, так и на региональных и федеральных трассах.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Местные называют автодорогу «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП.

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Сотрудники ГАИ Ханты-Мансийского округа 16 ноября проведут массовую проверку соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. «16 ноября 2023 года в рамках окружной акции „Детству — зеленый свет!“ автоинспекторы всего округа будут осуществлять особый контроль за соблюдением безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — сообщили в публикации в канале ведомства. Проверку проведут как в населенных пунктах округа, так и на региональных и федеральных трассах. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Местные называют автодорогу «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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