В ХМАО грядут массовые проверки безопасности перевозки детей на авто

15 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ проверят безопасность перевозки детей в ХМАО 16 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГАИ Ханты-Мансийского округа 16 ноября проведут массовую проверку соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. «16 ноября 2023 года в рамках окружной акции „Детству — зеленый свет!“ автоинспекторы всего округа будут осуществлять особый контроль за соблюдением безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — сообщили в публикации в канале ведомства. Проверку проведут как в населенных пунктах округа, так и на региональных и федеральных трассах. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Местные называют автодорогу «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП.

Сотрудники ГАИ Ханты-Мансийского округа 16 ноября проведут массовую проверку соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. «16 ноября 2023 года в рамках окружной акции „Детству — зеленый свет!“ автоинспекторы всего округа будут осуществлять особый контроль за соблюдением безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — сообщили в публикации в канале ведомства. Проверку проведут как в населенных пунктах округа, так и на региональных и федеральных трассах. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Местные называют автодорогу «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП.