В Перми студенты-индусы кошмарят жильцов дома, устраивая шумные вечеринки. Видео

15 ноября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Ночные посиделки индусов вынудили жильцов дома обратиться в полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми жильцы многоквартирного дома пожаловались в полицию на студентов-индусов. Поводом для обращения послужили шумные вечеринки, которые иностранцы устраивают по ночам. В квартире, которую арендовали шестеро молодых учащихся Пермской государственной медицинской академии, собираются порядка 40 человек. «Жильцы говорят, что вечером в квартире собирались порядка 40 человек, и, якобы практически каждый раз одно и то же: с наступлением темноты у них в подъезде словно очередной индийский фильм с песнями, танцами и драками», — говорится в сюжете, размещенном на сайте телекомпании «НТВ». Сосед индусов Николай Иванов говорит, что все попытки утихомирить шумную молодежь заканчиваются игнорированием его просьб. «Когда они собираются, они начинают действовать бесконтрольно», — объяснил мужчина. Так, во время одной из вечеринок, студенты-иностранцы сломали унитаз, едва не затопив соседей. Также жильцы не в восторге от постоянного запаха карри и благовоний в доме. Сами студенты медвуза объясняют, что на родине привыкли собираться большими компаниями. К тому же, вскладчину им проще прокормиться. Корреспонденту телекомпании удалось пообщаться с собственником квартиры, в которой проживают индусы. Мужчина пообещал, что шумные арендаторы «поживут еще полгода и все», пока он не рассчитается за ипотеку. Жильцы уже обратились в полицию, но та установила, что индусы проживают в квартире на законных основаниях. Участковый составил в отношении нарушителей общественного порядка административные материалы. Пока индусам грозит лишь предупреждение, но при повторном нарушении — денежный штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми жильцы многоквартирного дома пожаловались в полицию на студентов-индусов. Поводом для обращения послужили шумные вечеринки, которые иностранцы устраивают по ночам. В квартире, которую арендовали шестеро молодых учащихся Пермской государственной медицинской академии, собираются порядка 40 человек. «Жильцы говорят, что вечером в квартире собирались порядка 40 человек, и, якобы практически каждый раз одно и то же: с наступлением темноты у них в подъезде словно очередной индийский фильм с песнями, танцами и драками», — говорится в сюжете, размещенном на сайте телекомпании «НТВ». Сосед индусов Николай Иванов говорит, что все попытки утихомирить шумную молодежь заканчиваются игнорированием его просьб. «Когда они собираются, они начинают действовать бесконтрольно», — объяснил мужчина. Так, во время одной из вечеринок, студенты-иностранцы сломали унитаз, едва не затопив соседей. Также жильцы не в восторге от постоянного запаха карри и благовоний в доме. Сами студенты медвуза объясняют, что на родине привыкли собираться большими компаниями. К тому же, вскладчину им проще прокормиться. Корреспонденту телекомпании удалось пообщаться с собственником квартиры, в которой проживают индусы. Мужчина пообещал, что шумные арендаторы «поживут еще полгода и все», пока он не рассчитается за ипотеку. Жильцы уже обратились в полицию, но та установила, что индусы проживают в квартире на законных основаниях. Участковый составил в отношении нарушителей общественного порядка административные материалы. Пока индусам грозит лишь предупреждение, но при повторном нарушении — денежный штраф.