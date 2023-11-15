Депутатов пермского ЗС обвиняют в саботаже проекта ЕР перед выборами президента

Алексей Петров назвал статистику некорректной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Четыре депутата заксобрания не ведут никакой работы по агитации своих избирателей на участие в конкурсе-тесте на знание Конституции. Считается, что этот проект «Единой России» направлен на мобилизацию сторонников партии накануне выборов президента. В распоряжении агентства есть таблица переходов по реферальным ссылкам, которые выданы каждому депутату. Таблицу составили в реготделении ЕР.

«Павел Черепанов, Алексей Петров, Радмир Габдуллин, Александр Мотрич — 0 переходов по реферальным ссылкам, 0 регистраций», — говорится в документе. По данным источника в политэлитах, на федеральном уровне обеспокоены таким подходом. Получается, что ни депутаты, ни их помощники не приняли участие в конкурсе-тесте.

Радмир Габдуллин заявил в беседе с URA.RU, что информация некорректная. «Мы во всех программах, которые нам присылаются, [участвуем]. Тем более в проектах, которые касаются тестирования на знание главного документа гражданина — как мы можем не принять участие? Конечно, всегда берем в работу и отрабатываем», — отметил Радмир Габдуллин, который является директором по спорту АО «ОХК «Уралхим».

Один из самых богатых депутатов заксобрания Алексей Петров также удивился данной статистике. Он сам проголосовал еще 24 октября, у него есть сертификат. Активно голосуют сотрудники принадлежащих ему предприятий. «У нас даже специальный человек есть, который ходит по предприятиям и убеждает их принять участие в тестировании», — отметил Петров. Также проголосовала вся его семья. По словам Петрова, его команда, напротив, «бьет рекорды».

Советник губернатора Пермского края Павел Черепанов заявил, что находится в командировке за полярным кругом и отказался от других комментариев. Межрегиональный директор Северо-Запада в АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Мотрич не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения «Единой России», на момент публикации ответ не был получен.

Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!» стартовал в октябре с подачи «Единой России». Он направлен на сверку списков сторонников партии накануне выборов главы государства.