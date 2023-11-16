Екатеринбургскую школу, где отравились дети, переводят на дистант

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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, гимназия, первоклашки, первоклассник, первый класс, школа, образование
С дистанта школьники выйдут через несколько дней Фото:

Начальные классы в школе №181 (Академический район) перевели на дистанционное обучение — после выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у нескольких учеников. Соответствующее распоряжение подписала директор школы Мария Корнильцева.

«В соответствии с предписанием Роспотребнадзора <…> от 15.11.2023 года „О проведении дополнительных (профилактических) мероприятий“ приказываю: установить 17—21 ноября дистанционный режим обучения для обучающихся 1-4 классов. Выход с дистанта — 22.11.2023 года», — сказано в документе (имеется у редакции URA.RU).

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В администрации города при этом заявили, что дистант продлится «до получения результатов лабораторного обследования сотрудников пищеблока». По информации мэрии, ОКИ выявлена у трех второклассников. В то же время Роспотребнадзор говорит о семи случаях (один ребенок госпитализирован).

«Сразу после получения информации специалисты выехали в образовательное учреждение для обследования объекта и отбора проб. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезсредств. На носительство патогенных вирусов и бактерий обследованы сотрудники пищеблока. Материалы находятся в работе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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Начальные классы в школе №181 (Академический район) перевели на дистанционное обучение — после выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у нескольких учеников. Соответствующее распоряжение подписала директор школы Мария Корнильцева. «В соответствии с предписанием Роспотребнадзора <…> от 15.11.2023 года „О проведении дополнительных (профилактических) мероприятий“ приказываю: установить 17—21 ноября дистанционный режим обучения для обучающихся 1-4 классов. Выход с дистанта — 22.11.2023 года», — сказано в документе (имеется у редакции URA.RU). В администрации города при этом заявили, что дистант продлится «до получения результатов лабораторного обследования сотрудников пищеблока». По информации мэрии, ОКИ выявлена у трех второклассников. В то же время Роспотребнадзор говорит о семи случаях (один ребенок госпитализирован). «Сразу после получения информации специалисты выехали в образовательное учреждение для обследования объекта и отбора проб. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезсредств. На носительство патогенных вирусов и бактерий обследованы сотрудники пищеблока. Материалы находятся в работе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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