Екатеринбургскую школу, где отравились дети, переводят на дистант

Начальные классы в школе №181 (Академический район) перевели на дистанционное обучение — после выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у нескольких учеников. Соответствующее распоряжение подписала директор школы Мария Корнильцева.
«В соответствии с предписанием Роспотребнадзора <…> от 15.11.2023 года „О проведении дополнительных (профилактических) мероприятий“ приказываю: установить 17—21 ноября дистанционный режим обучения для обучающихся 1-4 классов. Выход с дистанта — 22.11.2023 года», — сказано в документе (имеется у редакции URA.RU).
В администрации города при этом заявили, что дистант продлится «до получения результатов лабораторного обследования сотрудников пищеблока». По информации мэрии, ОКИ выявлена у трех второклассников. В то же время Роспотребнадзор говорит о семи случаях (один ребенок госпитализирован).
«Сразу после получения информации специалисты выехали в образовательное учреждение для обследования объекта и отбора проб. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезсредств. На носительство патогенных вирусов и бактерий обследованы сотрудники пищеблока. Материалы находятся в работе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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