В Екатеринбурге массово заболели школьники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, класс, ученики, занятие, портфель, учеба, школа, начальная школа, детский рюкзак, школьный рюкзак
Родители заболевших учеников считают, что дети отравились Фото:

В школе №181, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга, массово заболели второклассники. Учебное заведение находится на улице Краснолесья, 22. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«В районной поликлинике очередь из заболевших учеников начальных классов. У детей наблюдается тошнота, рвота и диарея. Родители предполагают, то дети могли подцепить кишечную палочку в школьной столовой», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. «В 181-й школе действительно разом заболело много учеников. Там провели генеральную уборку в классах и в столовой», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией (вид патогенные бактерий — прим. ред). Детей обследовали. Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №181, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга, массово заболели второклассники. Учебное заведение находится на улице Краснолесья, 22. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В районной поликлинике очередь из заболевших учеников начальных классов. У детей наблюдается тошнота, рвота и диарея. Родители предполагают, то дети могли подцепить кишечную палочку в школьной столовой», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. «В 181-й школе действительно разом заболело много учеников. Там провели генеральную уборку в классах и в столовой», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией (вид патогенные бактерий — прим. ред). Детей обследовали. Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...