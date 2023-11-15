В Екатеринбурге массово заболели школьники

В школе №181, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга, массово заболели второклассники. Учебное заведение находится на улице Краснолесья, 22. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«В районной поликлинике очередь из заболевших учеников начальных классов. У детей наблюдается тошнота, рвота и диарея. Родители предполагают, то дети могли подцепить кишечную палочку в школьной столовой», — делятся собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. «В 181-й школе действительно разом заболело много учеников. Там провели генеральную уборку в классах и в столовой», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией (вид патогенные бактерий — прим. ред). Детей обследовали. Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию.
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