Общество Здоровье В Екатеринбурге массово заболели школьники 15 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 + Родители заболевших учеников считают, что дети отравились Фото: Размик Закарян © URA.RU В школе №181, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга, массово заболели второклассники. Учебное заведение находится на улице Краснолесья, 22. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В районной поликлинике очередь из заболевших учеников начальных классов. У детей наблюдается тошнота, рвота и диарея. Родители предполагают, то дети могли подцепить кишечную палочку в школьной столовой», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. «В 181-й школе действительно разом заболело много учеников. Там провели генеральную уборку в классах и в столовой», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией (вид патогенные бактерий — прим. ред). Детей обследовали. Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию. В школе №181, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга, массово заболели второклассники. Учебное заведение находится на улице Краснолесья, 22. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В районной поликлинике очередь из заболевших учеников начальных классов. У детей наблюдается тошнота, рвота и диарея. Родители предполагают, то дети могли подцепить кишечную палочку в школьной столовой», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. «В 181-й школе действительно разом заболело много учеников. Там провели генеральную уборку в классах и в столовой», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией (вид патогенные бактерий — прим. ред). Детей обследовали. Региональный Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям