Власти Нижневартовска пытаются застраховаться от лишения премий. Инсайд

16 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Нижневартовских чиновников не смогут депремировать полностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники Нижневартовска (ХМАО) хотят застраховаться от лишения премий. На рассмотрение гордумы передан документ, в котором указано, что депремировать муниципальных служащих и должностных лиц можно не более, чем на 20% от всей зарплаты. Также местная политэлита сможет получать отпускные не в двойном, а в четырехкратном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в городском политическом истеблишменте. «На рассмотрение думы хотят вынести документ, в котором указано, что лишить чиновников премии можно не более, чем на 20% от всей зарплаты за месяц. Кроме этого, политэлита сможет получать отпускные не в двойном, а в четырехкратном размере. Инициатива принадлежит главе городского депфина Инне Теляге. Эти поправки совмещены с индексацией окладов, которую поручил провести президент России Владимир Путин — если депутаты отклонят пункты о депремировании и отпускных, сорвется и повышение окладов обычным бюджетникам. Изменения вносятся задним числом — заседание думы пройдет в конце ноября, а изменения затронут октябрьские зарплаты», — сообщает инсайдер. На сайте администрации в сопроводительных материалах к заседаниям гордумы опубликован проект постановления. «Снижение размера денежного поощрения не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания муниципального служащего за соответствующий месяц более чем на 20 процентов. <…> В пункте 1 раздела 11 слово „двух“ заменить словом „четырех“», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что окружное правительство направило казначейский кредит в размере 600 миллионов рублей в бюджет Нижневартовска, а перед этим — еще 250 миллионов рублей. Югорские власти выделили эти средства на погашение задолженности города в кредитных организациях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники Нижневартовска (ХМАО) хотят застраховаться от лишения премий. На рассмотрение гордумы передан документ, в котором указано, что депремировать муниципальных служащих и должностных лиц можно не более, чем на 20% от всей зарплаты. Также местная политэлита сможет получать отпускные не в двойном, а в четырехкратном размере. Об этом URA.RU рассказал источник в городском политическом истеблишменте. «На рассмотрение думы хотят вынести документ, в котором указано, что лишить чиновников премии можно не более, чем на 20% от всей зарплаты за месяц. Кроме этого, политэлита сможет получать отпускные не в двойном, а в четырехкратном размере. Инициатива принадлежит главе городского депфина Инне Теляге. Эти поправки совмещены с индексацией окладов, которую поручил провести президент России Владимир Путин — если депутаты отклонят пункты о депремировании и отпускных, сорвется и повышение окладов обычным бюджетникам. Изменения вносятся задним числом — заседание думы пройдет в конце ноября, а изменения затронут октябрьские зарплаты», — сообщает инсайдер. На сайте администрации в сопроводительных материалах к заседаниям гордумы опубликован проект постановления. «Снижение размера денежного поощрения не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания муниципального служащего за соответствующий месяц более чем на 20 процентов. <…> В пункте 1 раздела 11 слово „двух“ заменить словом „четырех“», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что окружное правительство направило казначейский кредит в размере 600 миллионов рублей в бюджет Нижневартовска, а перед этим — еще 250 миллионов рублей. Югорские власти выделили эти средства на погашение задолженности города в кредитных организациях.