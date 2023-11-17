Стипендия ЗСО поможет студентам и аспирантам меньше уделять внимание бытовым вопросам, а направить силы на учебу и науку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стипендии Законодательного собрания Челябинской области получили 185 студентов и аспирантов. Вручение стипендий состоялось 17 ноября в здании заксобрания, сообщила пресс-служба ЗСО.

«Стипендия Законодательного собрания призвана подчеркнуть ваши заслуги в науке, спорте, общественной деятельности, все ваши творческие успехи. Мы понимаем, что сегодня для вас главное — это получение опыта и знаний и стараемся создать необходимые условия для того, чтобы ваши планы стали реальностью», — обратился к студентам спикер заксобрания Олег Гербер.

Поздравить и поддержать своих студентов и аспирантов пришли учителя, родственники и друзья лауреатов. Гербер выразил им благодарность, потому что в успехах молодежи всегда есть вклад учителей, родных и близких.

Награды студентам и аспирантам вручили заместитель председателя Законодательного собрания Анатолий Еремин, председатель комитета по молодежной политике Михаил Видгоф, председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, депутат Елена Тарасова.

Один из стипендиатов Законодательного собрания — Алексей Косарев, аспирант ЮУрГУ четвертого года обучения по направлению «Электротехнические системы и комплексы». Тема научной работы посвящена оценке перспективности системы по сбору и переработке свалочных газов, из которых впоследствии можно получить тепловую энергию, предотвращая выброс этих газов в атмосферу.

«Мы проводили исследования на полигонах, где можно было бы подобную систему внедрить. На самом деле в России пока таких решений мало. Помимо этого, также являюсь общественником, участвовал в создании органа студенческого самоуправления в ЮУрГУ. В данный момент являюсь экспертом федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», участвую в оценке грантовых инициатив как от университетов по всей России, так и от физических лиц, консультирую, являюсь наставником проектных команд, — рассказал Алексей.

Ежегодно стипендия назначается 15 аспирантам, 55 студентам государственных высших учебных заведений, 85 студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, 30 студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих. Вручение стипендии Законодательного собрания приурочено к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.

Вручение стипендий проходило в большом зале парламента Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Всего стипендию ЗСО получили 185 студентов и аспирантов Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области