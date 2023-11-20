В Челябинске самыми востребованными в сфере транспорта оказались машинисты и водители погрузчика

В Челябинске вырос спрос на машинистов и водителей погрузчика

20 ноября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Челябинске с начала 2023 года спрос на водителей погрузчика вырос в 2,3 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала 2023 года самыми востребованными у работодателей оказались водители погрузчика, спрос на них вырос в 2,3 раза, а также машинисты, спрос на них увеличился на 83%. Средние предлагаемые заработные платы по ним составили 52 тысячи и 78 тысяч рублей в месяц соответственно, сообщили 20 ноября в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске с января по ноябрь 2023 года в аспекте спроса работодателей самыми востребованными сотрудниками стали водители погрузчика с увеличением числа предложений о работе в 2,3 раза, их средние предлагаемые заработные платы составили 52 050 рублей, что на 6% больше, чем было в январе 2023 года. Далее идут машинисты, для которых в Челябинске число вакансий стало на 83% больше, их предлагаемые заработные платы по прежнему составляют 77 873 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, в Челябинске количество предложений о работе в сегменте с января по ноябрь 2023 года выросло в 2,4 раза. Средние предлагаемые заработные платы увеличились на 17%. Если в январе 2023 года работодатели предлагали специалистам в среднем 62 361 рублей, то на данный момент сумма составляет 72 945 рублей.

В Челябинске с начала 2023 года самыми востребованными у работодателей оказались водители погрузчика, спрос на них вырос в 2,3 раза, а также машинисты, спрос на них увеличился на 83%. Средние предлагаемые заработные платы по ним составили 52 тысячи и 78 тысяч рублей в месяц соответственно, сообщили 20 ноября в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске с января по ноябрь 2023 года в аспекте спроса работодателей самыми востребованными сотрудниками стали водители погрузчика с увеличением числа предложений о работе в 2,3 раза, их средние предлагаемые заработные платы составили 52 050 рублей, что на 6% больше, чем было в январе 2023 года. Далее идут машинисты, для которых в Челябинске число вакансий стало на 83% больше, их предлагаемые заработные платы по прежнему составляют 77 873 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, в Челябинске количество предложений о работе в сегменте с января по ноябрь 2023 года выросло в 2,4 раза. Средние предлагаемые заработные платы увеличились на 17%. Если в январе 2023 года работодатели предлагали специалистам в среднем 62 361 рублей, то на данный момент сумма составляет 72 945 рублей.