Свердловчанин уехал на спецоперацию, чтобы погасить долги по алиментам

23 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Мужчина долго время уклонялся от уплаты алиментов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области мужчина отправился в зону проведения спецоперации РФ на Украине, чтобы заплатить алименты 12-летнему сыну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сын свердловчанина находится в социальном центре. Судебные приставы установили, что у мужчины нет средств, чтобы платить ребенку. «Должник убыл в воинскую часть. Деньги будут перечисляться в учреждение на содержание ребенка», — отметили в ведомстве. В августе 2022 года мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он попал в места лишения свободы, откуда и уехал на Украину. Задолженность свердловчанина составляет 300 тысяч рублей.

В Свердловской области мужчина отправился в зону проведения спецоперации РФ на Украине, чтобы заплатить алименты 12-летнему сыну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сын свердловчанина находится в социальном центре. Судебные приставы установили, что у мужчины нет средств, чтобы платить ребенку. «Должник убыл в воинскую часть. Деньги будут перечисляться в учреждение на содержание ребенка», — отметили в ведомстве. В августе 2022 года мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он попал в места лишения свободы, откуда и уехал на Украину. Задолженность свердловчанина составляет 300 тысяч рублей.