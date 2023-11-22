22 ноября 2023

Свердловчанин уехал на спецоперацию, чтобы погасить долги по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина долго время уклонялся от уплаты алиментов (архивное фото) Фото:

В Свердловской области мужчина отправился в зону проведения спецоперации РФ на Украине, чтобы заплатить алименты 12-летнему сыну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сын свердловчанина находится в социальном центре. Судебные приставы установили, что у мужчины нет средств, чтобы платить ребенку. «Должник убыл в воинскую часть. Деньги будут перечисляться в учреждение на содержание ребенка», — отметили в ведомстве.

В августе 2022 года мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он попал в места лишения свободы, откуда и уехал на Украину. Задолженность свердловчанина составляет 300 тысяч рублей.

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В Свердловской области мужчина отправился в зону проведения спецоперации РФ на Украине, чтобы заплатить алименты 12-летнему сыну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сын свердловчанина находится в социальном центре. Судебные приставы установили, что у мужчины нет средств, чтобы платить ребенку. «Должник убыл в воинскую часть. Деньги будут перечисляться в учреждение на содержание ребенка», — отметили в ведомстве. В августе 2022 года мужчину привлекли к уголовной ответственности. Он попал в места лишения свободы, откуда и уехал на Украину. Задолженность свердловчанина составляет 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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