Курганские волонтеры отчитались о работе на освобожденной территории

Курганские волонтеры завершили гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону и Мариуполе

25 ноября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Добровольцы работали на гуманитарном складе и оказывали помощь жителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Команда волонтеров «Молодежного крыла Народного фронта» вернулась в Курган после двухнедельной гуманитарной миссии. На территории ДНР и в Ростове-на-Дону 12 курганцев оказывали адресную помощь мирным гражданам. Об итогах командировки URA.RU рассказал координатор проекта Денис Сурин. «Волонтеры Курганской области проделали колоссальную работу в рамках гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону и ДНР. За две недели было отсортировано 648 бейби-боксов, подготовлено более 2000 продуктовых и 1,5 тонны гигиенических наборов, отправлено 400 книг для библиотек и школ в новые регионы, разгружено более 20 тонн различных грузов. Для военнослужащих отобраны более 3500 спальных мешков, подготовлены 1000 рюкзаков со всем необходимым», — пояснил Денис Сурин информационному агентству. В Мариуполе курганцы пробыли три дня. За это время активисты помогла пожилой семейной паре, дом которых был уничтожен при обстреле ВСУ в марте прошлого года. Кроме того, волонтеры привели в порядок детскую площадку в поселке Западном. Территорию очистили от мусоры, помыли и высадили порядка 60 растений.

Команда волонтеров «Молодежного крыла Народного фронта» вернулась в Курган после двухнедельной гуманитарной миссии. На территории ДНР и в Ростове-на-Дону 12 курганцев оказывали адресную помощь мирным гражданам. Об итогах командировки URA.RU рассказал координатор проекта Денис Сурин. «Волонтеры Курганской области проделали колоссальную работу в рамках гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону и ДНР. За две недели было отсортировано 648 бейби-боксов, подготовлено более 2000 продуктовых и 1,5 тонны гигиенических наборов, отправлено 400 книг для библиотек и школ в новые регионы, разгружено более 20 тонн различных грузов. Для военнослужащих отобраны более 3500 спальных мешков, подготовлены 1000 рюкзаков со всем необходимым», — пояснил Денис Сурин информационному агентству. В Мариуполе курганцы пробыли три дня. За это время активисты помогла пожилой семейной паре, дом которых был уничтожен при обстреле ВСУ в марте прошлого года. Кроме того, волонтеры привели в порядок детскую площадку в поселке Западном. Территорию очистили от мусоры, помыли и высадили порядка 60 растений.