В Челябинской области на горнолыжном курорте «Завьялиха» стоимость аренды жилья выросла на 25%

В Челябинской области на горнолыжном курорте взлетели цены на аренду жилья

27 ноября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Аренда жилья на горнолыжном курорте по-прежнему остается одной из самых дешевых в России Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области в ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 на 25% выросла стоимость суточной аренды жилья на горнолыжном курорте «Завьялиха». За сутки там придется отдать 5 тысяч рублей. Количество арендуемых домиков также увеличилось на четверть, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «К открытию горнолыжного сезона аналитики изучили рынок краткосрочной аренды частного жилья в семи регионах со склонами, способными стать хорошей альтернативой „Красной Поляне“ и „Розе Хутору“. В топ-3 вошел горнолыжный курорт „Завялиха“ Челябинской области. Объем предложения на посуточную аренду загородной недвижимости там за год вырос на 25%, на четверть выросла и средняя стоимость объектов, составив пять тысяч рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе. Горнолыжный курорт «Завьялиха» находится на склоне одноименной горы, одной из самых высоких на Южном Урале. В окрестностях комплекса на данный момент сдается 1,5 тысячи частных домов. Это один из самых дешевых курортов в России. За сутки тут нужно отдать в среднем 5 тысяч рублей, что на 4 тысячи дешевле, чем на курорте в Красноярском крае. Дороже всего загородная недвижимость в горнолыжном комплексе обойдется в Красноярском крае (9 тысяч рублей) и Московской области (8 тысяч рублей). При этом на горнолыжном курорте в Алтайском крае снять жилье на сутки можно всего за 4 тысячи рублей, в Челябинской области стоимость суточной аренды составит 5 тысяч рублей. В Ленинградской области, Башкортостане и Пермском крае краткосрочная аренда загородного жилья обойдется отдыхающим в 6 тысяч рублей за сутки. Что касается количества загородного жилья, сдаваемого в аренду на горнолыжных курортах страны, на первом месте в преддверии сезона находится Московская область с более чем 4,5 тысячами вариантов размещения. На втором месте расположилась Ленинградская область, где можно остановиться в 2,7 тысячах частных объектов, в том числе рядом с курортом «Игора». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 на 25% выросла стоимость суточной аренды жилья на горнолыжном курорте «Завьялиха». За сутки там придется отдать 5 тысяч рублей. Количество арендуемых домиков также увеличилось на четверть, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «К открытию горнолыжного сезона аналитики изучили рынок краткосрочной аренды частного жилья в семи регионах со склонами, способными стать хорошей альтернативой „Красной Поляне“ и „Розе Хутору“. В топ-3 вошел горнолыжный курорт „Завялиха“ Челябинской области. Объем предложения на посуточную аренду загородной недвижимости там за год вырос на 25%, на четверть выросла и средняя стоимость объектов, составив пять тысяч рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе. Горнолыжный курорт «Завьялиха» находится на склоне одноименной горы, одной из самых высоких на Южном Урале. В окрестностях комплекса на данный момент сдается 1,5 тысячи частных домов. Это один из самых дешевых курортов в России. За сутки тут нужно отдать в среднем 5 тысяч рублей, что на 4 тысячи дешевле, чем на курорте в Красноярском крае. Дороже всего загородная недвижимость в горнолыжном комплексе обойдется в Красноярском крае (9 тысяч рублей) и Московской области (8 тысяч рублей). При этом на горнолыжном курорте в Алтайском крае снять жилье на сутки можно всего за 4 тысячи рублей, в Челябинской области стоимость суточной аренды составит 5 тысяч рублей. В Ленинградской области, Башкортостане и Пермском крае краткосрочная аренда загородного жилья обойдется отдыхающим в 6 тысяч рублей за сутки. Что касается количества загородного жилья, сдаваемого в аренду на горнолыжных курортах страны, на первом месте в преддверии сезона находится Московская область с более чем 4,5 тысячами вариантов размещения. На втором месте расположилась Ленинградская область, где можно остановиться в 2,7 тысячах частных объектов, в том числе рядом с курортом «Игора».