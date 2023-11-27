В Екатеринбурге в один день пройдет три суда по делам «Вечерних ведомостей»

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На заседаниях будет решаться вопрос о суммарном штрафе в 550 тысяч рублей Фото:

В Свердловском областном суде 29 ноября пройдут три судебных заседания подряд по делам екатеринбургской газеты «Вечерние ведомости». Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

Первое в отношении учредителя СМИ — ООО «Техноторг» — начнется в 11:00. Второе в 11:30 — в отношении директора Гузель Аиткуловой. В 12:00 состоится последнее — в отношении главного редактора Владислава Постникова, уточнил Краснов.

По словам адвоката, будет решаться вопрос о суммарном штрафе в 550 тысяч рублей. Заседания пройдут в открытом формате.

На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации российской армии. Также штрафы были выписаны на Гузель Аиткулову и Владислава Постникова. В ноябре прокуратура вынесла предупреждение изданию. Теперь силовики ищут экстремизм в материалах СМИ.

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В Свердловском областном суде 29 ноября пройдут три судебных заседания подряд по делам екатеринбургской газеты «Вечерние ведомости». Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. Первое в отношении учредителя СМИ — ООО «Техноторг» — начнется в 11:00. Второе в 11:30 — в отношении директора Гузель Аиткуловой. В 12:00 состоится последнее — в отношении главного редактора Владислава Постникова, уточнил Краснов. По словам адвоката, будет решаться вопрос о суммарном штрафе в 550 тысяч рублей. Заседания пройдут в открытом формате. На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации российской армии. Также штрафы были выписаны на Гузель Аиткулову и Владислава Постникова. В ноябре прокуратура вынесла предупреждение изданию. Теперь силовики ищут экстремизм в материалах СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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