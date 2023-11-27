27 ноября 2023

В ХМАО мэрия затеяла масштабный снос ветхих домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, хмао, ветхое жилье
До конца марта 2024 года в Нефтеюганске (ХМАО) исчезнут 76 ветхих домов Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) до конца марта 2024 года будет снесено 76 домов, официально признанных непригодными для проживания. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки», где мэрия города объявила конкурсы по поиску подрядчиков, готовых заняться ликвидацией ветхих строений.

«Срок выполнения работ по сносу непригодного жилья: с момента заключения контракта по 31.03.2024», — сообщается в опубликованном на портале проекте контракта. Уточняется, что всего на снос 76 домов планируется потратить 19,5 миллионов рублей. 18 домов будут ликвидированы в микрорайоне №6 и поселке СУ-62, 26 домов в микрорайоне №11-а и еще 32 дома в микрорайоне №11.

Ранее в нефтеюганской администрации заявляли о планах потратить почти полмиллиарда рублей на ремонт 20 километров городских дорог. Ремонтные работы планируется начать в конце весны следующего года.

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В Нефтеюганске (ХМАО) до конца марта 2024 года будет снесено 76 домов, официально признанных непригодными для проживания. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки», где мэрия города объявила конкурсы по поиску подрядчиков, готовых заняться ликвидацией ветхих строений. «Срок выполнения работ по сносу непригодного жилья: с момента заключения контракта по 31.03.2024», — сообщается в опубликованном на портале проекте контракта. Уточняется, что всего на снос 76 домов планируется потратить 19,5 миллионов рублей. 18 домов будут ликвидированы в микрорайоне №6 и поселке СУ-62, 26 домов в микрорайоне №11-а и еще 32 дома в микрорайоне №11. Ранее в нефтеюганской администрации заявляли о планах потратить почти полмиллиарда рублей на ремонт 20 километров городских дорог. Ремонтные работы планируется начать в конце весны следующего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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