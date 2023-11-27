Челябинку обманули на розыгрыше на 370 тысяч рублей

Жительницу Копейска (Челябинская область) мошенники обманули на розыгрыше. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
«В соцсети 36-летняя женщина наткнулась на сообщество, в котором каждый день неизвестные люди выкладывали посты о выигрышах больших сумм. Копейчанка решила поучаствовать в розыгрышах. Организаторы объяснили ей, что чем больше сумма перечисленных средств, тем больше будет выигрыш. В ходе розыгрыша женщина перевела организаторам более 370 тысяч рублей, после чего была удалена из чата в сообществе», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После этого женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.