27 ноября 2023

Челябинку обманули на розыгрыше на 370 тысяч рублей

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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, пиратство
Мошенники пользуются тем, что их жертвы хотят получить легкий доход Фото:

Жительницу Копейска (Челябинская область) мошенники обманули на розыгрыше. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«В соцсети 36-летняя женщина наткнулась на сообщество, в котором каждый день неизвестные люди выкладывали посты о выигрышах больших сумм. Копейчанка решила поучаствовать в розыгрышах. Организаторы объяснили ей, что чем больше сумма перечисленных средств, тем больше будет выигрыш. В ходе розыгрыша женщина перевела организаторам более 370 тысяч рублей, после чего была удалена из чата в сообществе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После этого женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Жительницу Копейска (Челябинская область) мошенники обманули на розыгрыше. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В соцсети 36-летняя женщина наткнулась на сообщество, в котором каждый день неизвестные люди выкладывали посты о выигрышах больших сумм. Копейчанка решила поучаствовать в розыгрышах. Организаторы объяснили ей, что чем больше сумма перечисленных средств, тем больше будет выигрыш. В ходе розыгрыша женщина перевела организаторам более 370 тысяч рублей, после чего была удалена из чата в сообществе», — сообщили в пресс-службе ведомства. После этого женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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