Челябинцы осенью чаще предпочитали сидеть дома и смотреть кино. Инфографика

28 ноября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

20% опрошенных проводят свой досуг за просмотром фильмов, 18% — за видеоиграми Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области 20% местных жителей этой осенью предпочитали проводить досуг дома за просмотром кино. 53% респондентов признались, что меньше времени проводили на свежем воздухе. Такими результатами поделилась с URA.RU исследовательская платформа «Кукушка». «Опросы жителей региона об осеннем досуге показали, что 20% из них проводили выходные и вечера дома за просмотром кино, 18% уделяли это время видеоиграм и 15% — чтению книг. Выяснилось, что у 53% опрошенных в это время года поменялось времяпрепровождение из-за того, что реже выходили на улицу. У 32% — досуг не менялся. Особой популярностью среди 29% челябинцев осенью пользовались пешие прогулки в лесу или по горам», — уточнили аналитики. Также осенью 26% респондентов в качестве осененного досуга на природе предпочитали пикники на берегу реки или озера. 19% опрошенных закрывали дачный сезон работой в огороде, другие 19% — занимались рыбной ловлей. Кроме того, исследователи поинтересовались у челябинцев, обостряется ли у них чувства скуки или одиночества осенью. 56% ответили на вопрос отрицательно, 44% — положительно. Справляться с сезонной хандрой 26% респондентов помогали встречи с друзьями и родными, 25% — книги и фильмы, 22% опрошенных — проводили больше времени в интернете. У 44% опрошенных челябинцев осенью появляется ощущение скуки или одиночества Скрин: исследование платформы «Кукушка» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области 20% местных жителей этой осенью предпочитали проводить досуг дома за просмотром кино. 53% респондентов признались, что меньше времени проводили на свежем воздухе. Такими результатами поделилась с URA.RU исследовательская платформа «Кукушка». «Опросы жителей региона об осеннем досуге показали, что 20% из них проводили выходные и вечера дома за просмотром кино, 18% уделяли это время видеоиграм и 15% — чтению книг. Выяснилось, что у 53% опрошенных в это время года поменялось времяпрепровождение из-за того, что реже выходили на улицу. У 32% — досуг не менялся. Особой популярностью среди 29% челябинцев осенью пользовались пешие прогулки в лесу или по горам», — уточнили аналитики. Также осенью 26% респондентов в качестве осененного досуга на природе предпочитали пикники на берегу реки или озера. 19% опрошенных закрывали дачный сезон работой в огороде, другие 19% — занимались рыбной ловлей. Кроме того, исследователи поинтересовались у челябинцев, обостряется ли у них чувства скуки или одиночества осенью. 56% ответили на вопрос отрицательно, 44% — положительно. Справляться с сезонной хандрой 26% респондентов помогали встречи с друзьями и родными, 25% — книги и фильмы, 22% опрошенных — проводили больше времени в интернете.