Путин: Россия всегда должна думать о своем будущем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Россия должна всегда думать о своем будущем, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постоянно думать о будущем России. По этой причине Советскому Союзу удалось запустить первую ракету в космос спустя 12 лет после Великой Отечественной войны. Об этом он сказал в ходе заседания Всемирного русского народного собора. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда, при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем», — заявил Путин

Глава государства также отметил, что Россия способна добиваться высоких результатов даже в самые тяжелые времена. Об этом свидетельствует запуск Советским Союзом спутника всего спустя 12 лет после Великой Отечественной войны, сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия обязана поступать таким же образом.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постоянно думать о будущем России. По этой причине Советскому Союзу удалось запустить первую ракету в космос спустя 12 лет после Великой Отечественной войны. Об этом он сказал в ходе заседания Всемирного русского народного собора. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда, при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем», — заявил Путин Глава государства также отметил, что Россия способна добиваться высоких результатов даже в самые тяжелые времена. Об этом свидетельствует запуск Советским Союзом спутника всего спустя 12 лет после Великой Отечественной войны, сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия обязана поступать таким же образом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...