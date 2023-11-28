Путин: Россия всегда должна думать о своем будущем

28 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Россия должна всегда думать о своем будущем, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постоянно думать о будущем России. По этой причине Советскому Союзу удалось запустить первую ракету в космос спустя 12 лет после Великой Отечественной войны. Об этом он сказал в ходе заседания Всемирного русского народного собора. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда, при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем», — заявил Путин Глава государства также отметил, что Россия способна добиваться высоких результатов даже в самые тяжелые времена. Об этом свидетельствует запуск Советским Союзом спутника всего спустя 12 лет после Великой Отечественной войны, сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия обязана поступать таким же образом.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постоянно думать о будущем России. По этой причине Советскому Союзу удалось запустить первую ракету в космос спустя 12 лет после Великой Отечественной войны. Об этом он сказал в ходе заседания Всемирного русского народного собора. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Страна всегда думала о будущем. И мы с вами, конечно же, должны поступать именно таким образом. Всегда, при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем», — заявил Путин Глава государства также отметил, что Россия способна добиваться высоких результатов даже в самые тяжелые времена. Об этом свидетельствует запуск Советским Союзом спутника всего спустя 12 лет после Великой Отечественной войны, сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия обязана поступать таким же образом.