Свердловские азербайджанцы поспорили из-за перестрелки в «Гринвиче» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перестрелка азербайджанцев в торговом центре «Гринвич» спровоцировала конфликт внутри диаспоры. После того как задержанных участников конфликта жестко раскритиковал президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев, к URA.RU обратилось руководство диаспоры — и назвало Мустафаева «самозванцем».

В своем гневном комментарии порталу Е1 Мустафаев раскритиковал общину и консульство Азербайджана в Свердловской области, заявив, что никакой работы ни с молодежью, ни со взрослыми не ведется. В диаспоре эти обвинения отвергли. «Я занимаюсь общественной деятельностью уже 12 лет. И не видел господина Мустафаева на мероприятиях, которые устраивает консульство Азербайджана или диаспора. Мы и культурные мероприятия проводим, и воспитательные беседы ведем. Безусловно, азербайджанцы, живущие в Свердловской области, осуждают действия участников перестрелки в „Гринвиче“. Глава диаспоры всегда призывал и призывает азербайджанцев вести себя культурно и строго соблюдать законы РФ», — сказал URA.RU председатель Свердловского отделения Азербайджанского молодежного объединения России Тогрул Гасанзаде.

Гасанзаде осудил Мустафаева за оскорбления в адрес зачинщиков конфликта в «Гринвиче». «Мустафаев назвал Аллахвердиева и Халилова уродами. Со вторым он знаком лично и до перестрелки имел с ним хорошие приятельские отношения. Называть публично своих соотечественников уродами недопустимо. Можно осудить их действия, но не переходить на личности. Надо помнить, что мы живем в правовом государстве, и хайпиться в такой ситуации более чем неуместно. Тем более человеку, который не знает положения всех дел», — добавил Гасанзаде.

Участники перестрелки — Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов — пробудут в СИЗО как минимум до конца января 2024-го. Максимальное наказание по статье 213 УК РФ («Хулиганство») — до 7 лет заключения. По одной из версий, обвиняемые не поделили место в коридоре. По другой — конфликт возник из-за личной неприязни.

По «корпоративным» чатам расходится фото, где Мустафаев (справа) и Халилов стоят в обнимку Фото: читатель URA.RU