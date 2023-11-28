28 ноября 2023

Представитель диаспоры Азербайджана обозвал «уродами» стрелявших в «Гринвиче»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Баку, Республика Азербайджан. Баку, флаг азербайджана, азербайджанский флаг
Азербайджанский активист резко раскритиковал участников перестрелки в ТЦ Фото:

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал «уродами» двух мужчин, устроивших перестрелку в ТЦ «Гринвич». Инцидент произошел вечером 26 ноября.

«Это просто уроды. У меня нет других слов. Все эти покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — все это в итоге приводит к таким ужасным последствиям», — пишет Е1.

По мнению Мустафаева, «махать пистолетами» в общественных местах, где есть маленькие дети, недопустимо. «И всякие оправдания про „горячую кровь“ или какую-то задетую гордость — это полный бред. Для взрослого мужчины это абсолютно неприемлемо», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев.

Как писало URA.RU, участников перестрелки — Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова — отправили в СИЗО, им вменяют статью 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание — до 7 лет заключения. По одной из версий, обвиняемые не поделили место в коридоре.

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Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал «уродами» двух мужчин, устроивших перестрелку в ТЦ «Гринвич». Инцидент произошел вечером 26 ноября. «Это просто уроды. У меня нет других слов. Все эти покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — все это в итоге приводит к таким ужасным последствиям», — пишет Е1. По мнению Мустафаева, «махать пистолетами» в общественных местах, где есть маленькие дети, недопустимо. «И всякие оправдания про „горячую кровь“ или какую-то задетую гордость — это полный бред. Для взрослого мужчины это абсолютно неприемлемо», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев. Как писало URA.RU, участников перестрелки — Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова — отправили в СИЗО, им вменяют статью 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание — до 7 лет заключения. По одной из версий, обвиняемые не поделили место в коридоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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