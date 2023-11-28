Представитель диаспоры Азербайджана обозвал «уродами» стрелявших в «Гринвиче»

29 ноября 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Азербайджанский активист резко раскритиковал участников перестрелки в ТЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал «уродами» двух мужчин, устроивших перестрелку в ТЦ «Гринвич». Инцидент произошел вечером 26 ноября. «Это просто уроды. У меня нет других слов. Все эти покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — все это в итоге приводит к таким ужасным последствиям», — пишет Е1. По мнению Мустафаева, «махать пистолетами» в общественных местах, где есть маленькие дети, недопустимо. «И всякие оправдания про „горячую кровь“ или какую-то задетую гордость — это полный бред. Для взрослого мужчины это абсолютно неприемлемо», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев. Как писало URA.RU, участников перестрелки — Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова — отправили в СИЗО, им вменяют статью 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание — до 7 лет заключения. По одной из версий, обвиняемые не поделили место в коридоре.

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал «уродами» двух мужчин, устроивших перестрелку в ТЦ «Гринвич». Инцидент произошел вечером 26 ноября. «Это просто уроды. У меня нет других слов. Все эти покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — все это в итоге приводит к таким ужасным последствиям», — пишет Е1. По мнению Мустафаева, «махать пистолетами» в общественных местах, где есть маленькие дети, недопустимо. «И всякие оправдания про „горячую кровь“ или какую-то задетую гордость — это полный бред. Для взрослого мужчины это абсолютно неприемлемо», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев. Как писало URA.RU, участников перестрелки — Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова — отправили в СИЗО, им вменяют статью 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание — до 7 лет заключения. По одной из версий, обвиняемые не поделили место в коридоре.