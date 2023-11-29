29 ноября 2023

В сметане чебаркульского производства нашли антибиотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, молочные продукты, упаковка, фасовка, коробка, сметана, завод
Декларацию на сметану признали недействительной 28 ноября Фото:

В партии сметаны Чебаркульского молочного завода (Челябинская область) обнаружили антибиотик «Сульфаметазин» и нарушение состава. Продукт признали потенциально опасным, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Пробы сметаны 25%, изготовленной АО „Чебаркульский молочный Завод“, показали содержание лекарственного вещества — сульфаметазина (антибиотик группы сульфаниламидов). О выпуске потенциально опасной продукции управление проинформировало Роспотребнадзор», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В документах на партию также обнаружили не соответствие составу. Вместо заквашенных сливок использовались сливочное масло, сырое и сухое молоко. Притом сырье было от разных производителей. В ведомстве отметили, что завод ввел в заблуждение потребителей, назвав «сметаной» сметанный продукт.

28 ноября ведомство аннулировало декларацию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сметану завода с долей жира от 15 до 25%. Партию, из которой были отобраны образцы, изготовили 2 ноября. Производителю дважды за неделю объявили предостережение и рекомендовали срочно принять меры.

URA.RU направило официальный запрос в АО «Чебаркульский молочный завод». Ответ будет опубликован после получения.

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В партии сметаны Чебаркульского молочного завода (Челябинская область) обнаружили антибиотик «Сульфаметазин» и нарушение состава. Продукт признали потенциально опасным, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Пробы сметаны 25%, изготовленной АО „Чебаркульский молочный Завод“, показали содержание лекарственного вещества — сульфаметазина (антибиотик группы сульфаниламидов). О выпуске потенциально опасной продукции управление проинформировало Роспотребнадзор», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В документах на партию также обнаружили не соответствие составу. Вместо заквашенных сливок использовались сливочное масло, сырое и сухое молоко. Притом сырье было от разных производителей. В ведомстве отметили, что завод ввел в заблуждение потребителей, назвав «сметаной» сметанный продукт. 28 ноября ведомство аннулировало декларацию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сметану завода с долей жира от 15 до 25%. Партию, из которой были отобраны образцы, изготовили 2 ноября. Производителю дважды за неделю объявили предостережение и рекомендовали срочно принять меры. URA.RU направило официальный запрос в АО «Чебаркульский молочный завод». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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