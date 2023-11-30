В бюджете ХМАО не хватило средств на неонатальный скрининг

Новорожденных в первые дни жизни тестируют на тяжелые генетические аномалии Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ХМАО рискуют провалить программу тестирования новорожденных на генетические аномалии. Решая проблемы подъема рождаемости, округ не смог заложить в бюджет достаточно средств на неонатальный скрининг (анализ проводится в первые дни жизни ребенка и выявляет тяжелые патологии: муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию и т. д.). Корреспондент URA.RU сообщил, что на этот факт на совместном заседании комитетов обратила внимание депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева.

«Эти цифры, которые я вижу на три года, совершенно недостаточны. На сегодняшний день затраты на исполнение этой программы более 100 миллионов. Цифры на предстоящие три года, даже при условии, сокращения рождаемости на 5%, совершенно не покрывают [расходы]», — отметила Белоцерковцева.

Субсидия из госбюджета покроет менее 19 миллионов рублей. Расходы на скрининг, запланированные в бюджете округа, составят в 2024—2026 годах по 41-42 миллиона рублей ежегодно.

По словам депутата, Минздрав повысил тарифы на неонатальный скрининг. Белоцерковцева попросила поставить вопрос на контроль, потому что при недофинансировании исследования округ рискует не справиться с обязательствами по госпрограмме. На пресс-конференции по итогам заседания думы ХМАО вице-спикер Наталья Западнова пояснила, что вопрос был включен в протокольные поручения депутатов, и окружные власти пообещали выделить средства при появлении дополнительных доходов в казне.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала рост регионального материнского капитала со 150 до 177 тысяч рублей. Эта мера направлена в том числе на борьбу с абортами.