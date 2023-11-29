Перед открытием заседания депутаты стоя заслушали гимн
Заседание законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области 30 ноября впервые началось с гимна РФ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.
«44-е заседание ЗСО началось с гимна России. С 30 ноября так будет каждое последующее заседание», — сообщает корреспондент URA.RU.
Председатель ЗСО Олег Гербер сообщил о нововведении в октябре. Притом после закрытия будет звучать гимн региона. Тогда депутаты единогласно поддержали изменения в регламент.
Перед открытием заседания ЗСО впервые прозвучал гимн РФ
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