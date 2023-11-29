29 ноября 2023

Заседание челябинского заксобрания впервые началось под звуки гимна РФ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Челябинской области
Перед открытием заседания депутаты стоя заслушали гимн Фото:

Заседание законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области 30 ноября впервые началось с гимна РФ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«44-е заседание ЗСО началось с гимна России. С 30 ноября так будет каждое последующее заседание», — сообщает корреспондент URA.RU.

Председатель ЗСО Олег Гербер сообщил о нововведении в октябре. Притом после закрытия будет звучать гимн региона. Тогда депутаты единогласно поддержали изменения в регламент.

Заседание законодательного собрания Челябинской области
Перед открытием заседания ЗСО впервые прозвучал гимн РФ
Фото:

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Заседание законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области 30 ноября впервые началось с гимна РФ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «44-е заседание ЗСО началось с гимна России. С 30 ноября так будет каждое последующее заседание», — сообщает корреспондент URA.RU. Председатель ЗСО Олег Гербер сообщил о нововведении в октябре. Притом после закрытия будет звучать гимн региона. Тогда депутаты единогласно поддержали изменения в регламент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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