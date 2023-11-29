Заседание челябинского заксобрания впервые началось под звуки гимна РФ. Фото, видео

30 ноября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Перед открытием заседания депутаты стоя заслушали гимн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заседание законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области 30 ноября впервые началось с гимна РФ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «44-е заседание ЗСО началось с гимна России. С 30 ноября так будет каждое последующее заседание», — сообщает корреспондент URA.RU. Председатель ЗСО Олег Гербер сообщил о нововведении в октябре. Притом после закрытия будет звучать гимн региона. Тогда депутаты единогласно поддержали изменения в регламент. Перед открытием заседания ЗСО впервые прозвучал гимн РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области 30 ноября впервые началось с гимна РФ. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «44-е заседание ЗСО началось с гимна России. С 30 ноября так будет каждое последующее заседание», — сообщает корреспондент URA.RU. Председатель ЗСО Олег Гербер сообщил о нововведении в октябре. Притом после закрытия будет звучать гимн региона. Тогда депутаты единогласно поддержали изменения в регламент.