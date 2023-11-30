30 ноября 2023

Бастрыкин заинтересовался стрельбой с пострадавшим в центре Екатеринбурга

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин (на фото) потребовал доклад по делу о покушении на убийство парня в Екатеринбурге Фото:

Стрельбой в студента УрФУ в центре Екатеринбурга заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела у руководителя регионального управления ведомства Анатолия Надбитова.

«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР.

Конфликт со стрельбой произошел в Екатеринбурге 30 ноября. По версии пострадавшего студента УрФУ, двое приятелей под надуманным предлогом стали вымогать с него деньги. Тот отказался, и в какой-то момент один из подозреваемых выхватил пистолет и выстрелил в щеку оппоненту. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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Стрельбой в студента УрФУ в центре Екатеринбурга заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела у руководителя регионального управления ведомства Анатолия Надбитова. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР. Конфликт со стрельбой произошел в Екатеринбурге 30 ноября. По версии пострадавшего студента УрФУ, двое приятелей под надуманным предлогом стали вымогать с него деньги. Тот отказался, и в какой-то момент один из подозреваемых выхватил пистолет и выстрелил в щеку оппоненту. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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