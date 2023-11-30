В ХМАО назвали сроки открытия весенней охоты в 2024 году

Весенняя охота в ХМАО откроется в апреле 2024 года

Сезон весенней охоты в ХМАО продлится 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь откроется с 15 апреля 2024 года. Сезон продолжится 10 дней, рассказал начальник Управления по использованию объектом животного мира Александр Горохов в прямом эфире, который транслировался в паблике окружного Депнедра в соцсети «Вконтакте».



«На территории ХМАО в весенний период охота на водоплавающую и боровую дичь осуществляется продолжительностью 10 календарных дней. Охота на селезня и уток с использование живых подсобных уток (манных) осуществляется непрерывно в ХМАО с 15 апреля по 20 мая», — прокомментировал Горохов в эфире Депнедра.



Первыми выйти на охоту смогут жители Сургутского и Нижневартовского районов, которые расположены южнее 61 северной широты. « (охота начнется) с последней пятницы апреля в районах, расположенных южнее 61 северной широты. В регионах, расположенных от 61 до 62 северной широты — с первой пятницы мая. И со второй пятницы мая в районах, расположенных севернее 62 широты», — добавил Горохов.