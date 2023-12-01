Сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат Курчатовского райсовет Челябинска Дмитрий Бухарин, продает торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».
«Прoдaeтся цeнтр SPАR, район Металлургический. Объeкт pаздeлeн на тopгoвую и офиcную чаcти. Цена объекта — 315 млн рублей», — говорится в сообщении.
Объявление выставила УК «Молния недвижимость», которой руководит Бухарин. Экс-депутату принадлежит в компании 51% долей. «Молния» в Челябинской области владеет рядом торгово-офисных центров, а также супермаркетов, работающих под вывеской SPАR. Бухарин был депутатом Курчатовского райсовета с 2014 по 2019 годы.
Торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе
Сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат Курчатовского райсовет Челябинска Дмитрий Бухарин, продает торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе. Объявление об этом появилось на сайте «Авито». «Прoдaeтся цeнтр SPАR, район Металлургический. Объeкт pаздeлeн на тopгoвую и офиcную чаcти. Цена объекта — 315 млн рублей», — говорится в сообщении. Объявление выставила УК «Молния недвижимость», которой руководит Бухарин. Экс-депутату принадлежит в компании 51% долей. «Молния» в Челябинской области владеет рядом торгово-офисных центров, а также супермаркетов, работающих под вывеской SPАR. Бухарин был депутатом Курчатовского райсовета с 2014 по 2019 годы.