01 декабря 2023

Фирма челябинского экс-депутата продает торгово-офисный центр за 315 млн рублей

Экс-депутат Курчатовского райсовета Челябинска Дмитрий Бухарин продает SPАR
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Продаваемый комплекс SPАR расположен в Металлургическом районе Фото:

Сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат Курчатовского райсовет Челябинска Дмитрий Бухарин, продает торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

«Прoдaeтся цeнтр SPАR, район Металлургический. Объeкт pаздeлeн на тopгoвую и офиcную чаcти. Цена объекта — 315 млн рублей», — говорится в сообщении.

Объявление выставила УК «Молния недвижимость», которой руководит Бухарин. Экс-депутату принадлежит в компании 51% долей. «Молния» в Челябинской области владеет рядом торгово-офисных центров, а также супермаркетов, работающих под вывеской SPАR. Бухарин был депутатом Курчатовского райсовета с 2014 по 2019 годы.

Торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе
Торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе
Фото:
Торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе
Торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе
Фото:

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Сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат Курчатовского райсовет Челябинска Дмитрий Бухарин, продает торгово-офисный комплекс SPАR в Металлургическом районе. Объявление об этом появилось на сайте «Авито». «Прoдaeтся цeнтр SPАR, район Металлургический. Объeкт pаздeлeн на тopгoвую и офиcную чаcти. Цена объекта — 315 млн рублей», — говорится в сообщении. Объявление выставила УК «Молния недвижимость», которой руководит Бухарин. Экс-депутату принадлежит в компании 51% долей. «Молния» в Челябинской области владеет рядом торгово-офисных центров, а также супермаркетов, работающих под вывеской SPАR. Бухарин был депутатом Курчатовского райсовета с 2014 по 2019 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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