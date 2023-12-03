В Соликамске сотрудница банка украла деньги со счета клиента

04 декабря 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

50 тысяч рублей сотрудница банка сняла со счета клиента Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Соликамске Пермского края полиция раскрыла дело о хищении денег с банковского счета местного жителя. Как выяснилось, средства украла сотрудница банка, в котором пенсионер оформил накопительный вклад. Как рассказали в полиции, мужчина несколько раз обращался в банк для переоформления некоторых документов и однажды заметил, что на счету нет 50 тысяч рублей. «В процессе оформления документов на закрытие вклада, он узнал, что с его счета были списаны 50 тысяч рублей. Как оказалось, денежные средства были обналичены с карты, которая была оформлена на его имя, через банкомат, расположенный в данном офисе», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что деньги забрала сотрудница банка — когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тысяч рублей, а позже сняла их. Свою вину женщина уже признала и возместила ущерб. Но уголовное дело направлено в суд. По п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета» ей грозит до шести лет лишения свободы.

В Соликамске Пермского края полиция раскрыла дело о хищении денег с банковского счета местного жителя. Как выяснилось, средства украла сотрудница банка, в котором пенсионер оформил накопительный вклад. Как рассказали в полиции, мужчина несколько раз обращался в банк для переоформления некоторых документов и однажды заметил, что на счету нет 50 тысяч рублей. «В процессе оформления документов на закрытие вклада, он узнал, что с его счета были списаны 50 тысяч рублей. Как оказалось, денежные средства были обналичены с карты, которая была оформлена на его имя, через банкомат, расположенный в данном офисе», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что деньги забрала сотрудница банка — когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тысяч рублей, а позже сняла их. Свою вину женщина уже признала и возместила ущерб. Но уголовное дело направлено в суд. По п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета» ей грозит до шести лет лишения свободы.