В Соликамске сотрудница банка украла деньги со счета клиента

В Соликамске Пермского края полиция раскрыла дело о хищении денег с банковского счета местного жителя. Как выяснилось, средства украла сотрудница банка, в котором пенсионер оформил накопительный вклад. Как рассказали в полиции, мужчина несколько раз обращался в банк для переоформления некоторых документов и однажды заметил, что на счету нет 50 тысяч рублей.
«В процессе оформления документов на закрытие вклада, он узнал, что с его счета были списаны 50 тысяч рублей. Как оказалось, денежные средства были обналичены с карты, которая была оформлена на его имя, через банкомат, расположенный в данном офисе», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что деньги забрала сотрудница банка — когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тысяч рублей, а позже сняла их.
Свою вину женщина уже признала и возместила ущерб. Но уголовное дело направлено в суд. По п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета» ей грозит до шести лет лишения свободы.
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