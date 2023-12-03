03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Соликамске сотрудница банка украла деньги со счета клиента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, карта, пять тысяч, перевод, деньги, наличные, купюры, банкноты, безнал, банковская
50 тысяч рублей сотрудница банка сняла со счета клиента Фото:

В Соликамске Пермского края полиция раскрыла дело о хищении денег с банковского счета местного жителя. Как выяснилось, средства украла сотрудница банка, в котором пенсионер оформил накопительный вклад. Как рассказали в полиции, мужчина несколько раз обращался в банк для переоформления некоторых документов и однажды заметил, что на счету нет 50 тысяч рублей.

«В процессе оформления документов на закрытие вклада, он узнал, что с его счета были списаны 50 тысяч рублей. Как оказалось, денежные средства были обналичены с карты, которая была оформлена на его имя, через банкомат, расположенный в данном офисе», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что деньги забрала сотрудница банка — когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тысяч рублей, а позже сняла их.

Свою вину женщина уже признала и возместила ущерб. Но уголовное дело направлено в суд. По п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета» ей грозит до шести лет лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края полиция раскрыла дело о хищении денег с банковского счета местного жителя. Как выяснилось, средства украла сотрудница банка, в котором пенсионер оформил накопительный вклад. Как рассказали в полиции, мужчина несколько раз обращался в банк для переоформления некоторых документов и однажды заметил, что на счету нет 50 тысяч рублей. «В процессе оформления документов на закрытие вклада, он узнал, что с его счета были списаны 50 тысяч рублей. Как оказалось, денежные средства были обналичены с карты, которая была оформлена на его имя, через банкомат, расположенный в данном офисе», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что деньги забрала сотрудница банка — когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тысяч рублей, а позже сняла их. Свою вину женщина уже признала и возместила ущерб. Но уголовное дело направлено в суд. По п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета» ей грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...