Двое жителей Сургута пойдут под суд за организацию незаконного казино

04 декабря 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Злоумышленники заработали свыше 1,4 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте перед судом предстанут двое местных жителей за незаконные организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «С августа 2021 г. по февраль 2022 г. обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в г. Сургуте. В соответствии с распределенными ролями они занимались поиском помещения для игрового заведения, подбором персонала, организацией работы клуба», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. На незаконных азартных играх злоумышленники заработали свыше 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудят организатора подпольного казино. В Нижневартовске местный житель с подельниками подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры.

В Сургуте перед судом предстанут двое местных жителей за незаконные организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «С августа 2021 г. по февраль 2022 г. обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в г. Сургуте. В соответствии с распределенными ролями они занимались поиском помещения для игрового заведения, подбором персонала, организацией работы клуба», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. На незаконных азартных играх злоумышленники заработали свыше 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудят организатора подпольного казино. В Нижневартовске местный житель с подельниками подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры.