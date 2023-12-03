03 декабря 2023
02 декабря 2023

Двое жителей Сургута пойдут под суд за организацию незаконного казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, казино, доллары
Злоумышленники заработали свыше 1,4 млн рублей Фото:

В Сургуте перед судом предстанут двое местных жителей за незаконные организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«С августа 2021 г. по февраль 2022 г. обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в г. Сургуте. В соответствии с распределенными ролями они занимались поиском помещения для игрового заведения, подбором персонала, организацией работы клуба», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На незаконных азартных играх злоумышленники заработали свыше 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудят организатора подпольного казино. В Нижневартовске местный житель с подельниками подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры.

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В Сургуте перед судом предстанут двое местных жителей за незаконные организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «С августа 2021 г. по февраль 2022 г. обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в г. Сургуте. В соответствии с распределенными ролями они занимались поиском помещения для игрового заведения, подбором персонала, организацией работы клуба», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. На незаконных азартных играх злоумышленники заработали свыше 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудят организатора подпольного казино. В Нижневартовске местный житель с подельниками подбирал помещения и устраивал нелегальные азартные игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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