03 декабря 2023

Мигрант вынес из дома в Южноуральске золото на сумму свыше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Украина, донбасс, мариуполь, вор, воровство, отмычки, домушник, квартирные кражи
Грабитель проник в жилище, выдавив замок Фото:

Частный дом в Южноуральске (Челябинская область) обчистил грабитель. Он вынес из жилища золото и деньги на сумму около 1,4 млн рублей. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону, грабителя-домушника оперативно задержали. Им оказался житель Казахстана.

«Проведя комплекс мероприятий, оперативники уголовного розыска определили возможный круг подозреваемых, и установили, что к преступлению причастен житель Казахстана. Полицейские выяснили, что злоумышленник в вечернее время, пока хозяева дома находились в кинотеатре, проник в дом, выдавив дверной замок», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что украденные золотые украшения иностранец сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Частный дом в Южноуральске (Челябинская область) обчистил грабитель. Он вынес из жилища золото и деньги на сумму около 1,4 млн рублей. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону, грабителя-домушника оперативно задержали. Им оказался житель Казахстана. «Проведя комплекс мероприятий, оперативники уголовного розыска определили возможный круг подозреваемых, и установили, что к преступлению причастен житель Казахстана. Полицейские выяснили, что злоумышленник в вечернее время, пока хозяева дома находились в кинотеатре, проник в дом, выдавив дверной замок», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что украденные золотые украшения иностранец сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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