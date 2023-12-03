Мигрант вынес из дома в Южноуральске золото на сумму свыше миллиона рублей

04 декабря 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Грабитель проник в жилище, выдавив замок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Частный дом в Южноуральске (Челябинская область) обчистил грабитель. Он вынес из жилища золото и деньги на сумму около 1,4 млн рублей. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону, грабителя-домушника оперативно задержали. Им оказался житель Казахстана. «Проведя комплекс мероприятий, оперативники уголовного розыска определили возможный круг подозреваемых, и установили, что к преступлению причастен житель Казахстана. Полицейские выяснили, что злоумышленник в вечернее время, пока хозяева дома находились в кинотеатре, проник в дом, выдавив дверной замок», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что украденные золотые украшения иностранец сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Частный дом в Южноуральске (Челябинская область) обчистил грабитель. Он вынес из жилища золото и деньги на сумму около 1,4 млн рублей. Как сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону, грабителя-домушника оперативно задержали. Им оказался житель Казахстана. «Проведя комплекс мероприятий, оперативники уголовного розыска определили возможный круг подозреваемых, и установили, что к преступлению причастен житель Казахстана. Полицейские выяснили, что злоумышленник в вечернее время, пока хозяева дома находились в кинотеатре, проник в дом, выдавив дверной замок», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что украденные золотые украшения иностранец сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчина находится под подпиской о невыезде.