Мэрия Челябинска изымет квартиры у собственников, чтобы построить новый дом. Фото

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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение жилого дома
Старый дом снесут, чтобы построить на его месте новый Фото:

Мэрия Челябинска изымет у собственников аварийного дома доли земельного участка и квартиры, после чего снесет ветхое здание. Здание расположено в Тракторозаводском районе, на улице Савина, 8. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, пропорциональные долям общей площади жилых помещений, в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Савина, дом № 8, для муниципальных нужд. Помимо этого, изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме», — сообщается в распоряжении на сайте мэрии.

Ветхая четырехэтажка имеет пять подъездов. Она была построена в 1932 году неподалеку от пересечения улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки.

На месте дома будет сформирован участок для строительства нового многоквартирного дома. Ему будет присвоен тот же адрес — улица Савина, 8.

Четырехэтажке в прошлом году исполнилось 90 лет
Четырехэтажке в прошлом году исполнилось 90 лет
Фото:

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Мэрия Челябинска изымет у собственников аварийного дома доли земельного участка и квартиры, после чего снесет ветхое здание. Здание расположено в Тракторозаводском районе, на улице Савина, 8. Информация об этом размещена на сайте городской администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, пропорциональные долям общей площади жилых помещений, в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Савина, дом № 8, для муниципальных нужд. Помимо этого, изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме», — сообщается в распоряжении на сайте мэрии. Ветхая четырехэтажка имеет пять подъездов. Она была построена в 1932 году неподалеку от пересечения улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. На месте дома будет сформирован участок для строительства нового многоквартирного дома. Ему будет присвоен тот же адрес — улица Савина, 8.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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