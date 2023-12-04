Старый дом снесут, чтобы построить на его месте новый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Челябинска изымет у собственников аварийного дома доли земельного участка и квартиры, после чего снесет ветхое здание. Здание расположено в Тракторозаводском районе, на улице Савина, 8. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, пропорциональные долям общей площади жилых помещений, в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Савина, дом № 8, для муниципальных нужд. Помимо этого, изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме», — сообщается в распоряжении на сайте мэрии.

Ветхая четырехэтажка имеет пять подъездов. Она была построена в 1932 году неподалеку от пересечения улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки.

На месте дома будет сформирован участок для строительства нового многоквартирного дома. Ему будет присвоен тот же адрес — улица Савина, 8.