Что грозит свердловскому солдату, сбежавшему с подругой из воинской части

Свердловскому солдату, сбежавшему с подругой из воинской части, грозит тюрьма
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел из воинской части со своей подругой Фото:

Сбежавшему из воинской части в поселении Ольховатка (Воронежская область) 48-летнему контрактнику Дмитрию Кайшеву из Екатеринбурга грозит до шести лет заключения. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился адвокат в Военной коллегии адвокатов Москвы Павел Малютин.

«Для таких случаев у нас в законодательстве есть статья 337 УК РФ. За самовольное оставление части или места службы солдату грозит до шести лет заключения. Прецеденты в судебной практике, где по данной статье солдаты были осуждены на реальные сроки, есть», — отметил Малютин в беседе с корреспондентом агентства.

Вечером 19 ноября Кайшев покинул территорию части, встретился со своей 32-летней подругой и скрылся в неизвестном направлении. После исчезновения военнослужащего искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, но результатов поиски не принесли. Согласно данным Voronezh1.RU, Кайшев заключил контракт с Минобороны.

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Сбежавшему из воинской части в поселении Ольховатка (Воронежская область) 48-летнему контрактнику Дмитрию Кайшеву из Екатеринбурга грозит до шести лет заключения. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился адвокат в Военной коллегии адвокатов Москвы Павел Малютин. «Для таких случаев у нас в законодательстве есть статья 337 УК РФ. За самовольное оставление части или места службы солдату грозит до шести лет заключения. Прецеденты в судебной практике, где по данной статье солдаты были осуждены на реальные сроки, есть», — отметил Малютин в беседе с корреспондентом агентства. Вечером 19 ноября Кайшев покинул территорию части, встретился со своей 32-летней подругой и скрылся в неизвестном направлении. После исчезновения военнослужащего искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, но результатов поиски не принесли. Согласно данным Voronezh1.RU, Кайшев заключил контракт с Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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