Что грозит свердловскому солдату, сбежавшему с подругой из воинской части

Свердловскому солдату, сбежавшему с подругой из воинской части, грозит тюрьма

04 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из воинской части со своей подругой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сбежавшему из воинской части в поселении Ольховатка (Воронежская область) 48-летнему контрактнику Дмитрию Кайшеву из Екатеринбурга грозит до шести лет заключения. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился адвокат в Военной коллегии адвокатов Москвы Павел Малютин. «Для таких случаев у нас в законодательстве есть статья 337 УК РФ. За самовольное оставление части или места службы солдату грозит до шести лет заключения. Прецеденты в судебной практике, где по данной статье солдаты были осуждены на реальные сроки, есть», — отметил Малютин в беседе с корреспондентом агентства. Вечером 19 ноября Кайшев покинул территорию части, встретился со своей 32-летней подругой и скрылся в неизвестном направлении. После исчезновения военнослужащего искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, но результатов поиски не принесли. Согласно данным Voronezh1.RU, Кайшев заключил контракт с Минобороны.

Сбежавшему из воинской части в поселении Ольховатка (Воронежская область) 48-летнему контрактнику Дмитрию Кайшеву из Екатеринбурга грозит до шести лет заключения. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился адвокат в Военной коллегии адвокатов Москвы Павел Малютин. «Для таких случаев у нас в законодательстве есть статья 337 УК РФ. За самовольное оставление части или места службы солдату грозит до шести лет заключения. Прецеденты в судебной практике, где по данной статье солдаты были осуждены на реальные сроки, есть», — отметил Малютин в беседе с корреспондентом агентства. Вечером 19 ноября Кайшев покинул территорию части, встретился со своей 32-летней подругой и скрылся в неизвестном направлении. После исчезновения военнослужащего искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, но результатов поиски не принесли. Согласно данным Voronezh1.RU, Кайшев заключил контракт с Минобороны.