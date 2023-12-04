04 декабря 2023

Пермские школы могут закрыться из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батарея отопления. Челябинск, холод, зима, тепло, радиатор, отопление, коммунальные услуги, жкх, варежки, капремонт, греется, обогрев, устэк, мороз, батарея отопления, центральное отопление
Власти Перми рассказали при когда можно не ходить в школу из-за мороза Фото:

В Перми из-за морозов школы имеют право отменить занятия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Администрация школы может принять решение об отмене занятий. О режиме работы в период сильных заморозков родителям должны будут сообщить классные руководители», — заявил мэр. Однако, полноценным выходным пропуск занятий не станет. Школьники, оставшиеся дома из-за морозов, должны получить задания для самостоятельного изучения.

Как ранее рассказывало URA.RU, если столбик термометра опустился ниже -25 градусов, то оставить ребенка дома могут родители учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Учащиеся 5-9 классов имеют законное право не ходить на занятия при -28, а старшеклассники (10, 11 класс) могут не выходить на мороз, когда станет уже совсем холодно — при -30, -32 градусах.

Ранее URA.RU писало, что из-за сильного похолодания в Чусовом отменили этап кубка России по лыжным гонкам. А на выходных не будут ходить экспрессы до горнолыжных курортов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми из-за морозов школы имеют право отменить занятия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Администрация школы может принять решение об отмене занятий. О режиме работы в период сильных заморозков родителям должны будут сообщить классные руководители», — заявил мэр. Однако, полноценным выходным пропуск занятий не станет. Школьники, оставшиеся дома из-за морозов, должны получить задания для самостоятельного изучения. Как ранее рассказывало URA.RU, если столбик термометра опустился ниже -25 градусов, то оставить ребенка дома могут родители учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Учащиеся 5-9 классов имеют законное право не ходить на занятия при -28, а старшеклассники (10, 11 класс) могут не выходить на мороз, когда станет уже совсем холодно — при -30, -32 градусах. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного похолодания в Чусовом отменили этап кубка России по лыжным гонкам. А на выходных не будут ходить экспрессы до горнолыжных курортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...