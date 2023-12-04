Пермские школы могут закрыться из-за морозов

05 декабря 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Власти Перми рассказали при когда можно не ходить в школу из-за мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми из-за морозов школы имеют право отменить занятия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Администрация школы может принять решение об отмене занятий. О режиме работы в период сильных заморозков родителям должны будут сообщить классные руководители», — заявил мэр. Однако, полноценным выходным пропуск занятий не станет. Школьники, оставшиеся дома из-за морозов, должны получить задания для самостоятельного изучения. Как ранее рассказывало URA.RU, если столбик термометра опустился ниже -25 градусов, то оставить ребенка дома могут родители учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Учащиеся 5-9 классов имеют законное право не ходить на занятия при -28, а старшеклассники (10, 11 класс) могут не выходить на мороз, когда станет уже совсем холодно — при -30, -32 градусах. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного похолодания в Чусовом отменили этап кубка России по лыжным гонкам. А на выходных не будут ходить экспрессы до горнолыжных курортов.

В Перми из-за морозов школы имеют право отменить занятия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Администрация школы может принять решение об отмене занятий. О режиме работы в период сильных заморозков родителям должны будут сообщить классные руководители», — заявил мэр. Однако, полноценным выходным пропуск занятий не станет. Школьники, оставшиеся дома из-за морозов, должны получить задания для самостоятельного изучения. Как ранее рассказывало URA.RU, если столбик термометра опустился ниже -25 градусов, то оставить ребенка дома могут родители учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Учащиеся 5-9 классов имеют законное право не ходить на занятия при -28, а старшеклассники (10, 11 класс) могут не выходить на мороз, когда станет уже совсем холодно — при -30, -32 градусах. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного похолодания в Чусовом отменили этап кубка России по лыжным гонкам. А на выходных не будут ходить экспрессы до горнолыжных курортов.