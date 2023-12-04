В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы.
«Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а 6—11 декабря повсеместно в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. 7—11 декабря повсеместно мороз (−30 градусов и ниже), в отдельных районах сильный мороз (−40 градусов и ниже)», — сообщается в telegram-канале центра.
В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.