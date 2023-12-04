В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение

05 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Сильные морозы придут в Пермь уже 6 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы. «Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а 6—11 декабря повсеместно в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. 7—11 декабря повсеместно мороз (−30 градусов и ниже), в отдельных районах сильный мороз (−40 градусов и ниже)», — сообщается в telegram-канале центра. В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы. «Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а 6—11 декабря повсеместно в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. 7—11 декабря повсеместно мороз (−30 градусов и ниже), в отдельных районах сильный мороз (−40 градусов и ниже)», — сообщается в telegram-канале центра. В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.