04 декабря 2023

В Пермском крае синоптики объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные морозы придут в Пермь уже 6 декабря Фото:

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы.

«Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а 6—11 декабря повсеместно в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. 7—11 декабря повсеместно мороз (−30 градусов и ниже), в отдельных районах сильный мороз (−40 градусов и ниже)», — сообщается в telegram-канале центра.

В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.

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Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в регионе штормовое предупреждение. В регионе ударят сильнейшие морозы. «Объявлено штормовое предупреждение. 5 декабря местами, а 6—11 декабря повсеместно в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. 7—11 декабря повсеместно мороз (−30 градусов и ниже), в отдельных районах сильный мороз (−40 градусов и ниже)», — сообщается в telegram-канале центра. В Перми с 7 по 11 декабря температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе начала работу палатка обогрева, губернатор Дмитрий Махонин создал оперштаб по борьбе с морозами. Из-за холодов отменили скоростные электрички к горнолыжным курортам, а школьникам разрешили не ходить на занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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