В Пермском крае отменили экспрессы на горнолыжные курорты

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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд, электрички, ласточка, железная дорога, жд вокзал пермь 1
«Ласточки» не пойдут на горнолыжные курорты Фото:

Пермская пригородная компания отменила скоростные электрички к горнолыжным курортам в Губахе и Чусовом. Причиной стали ожидающиеся морозы.

«В ближайшие выходные рейсы отменены из-за низких температур в Перми и на курортах. Синоптики обещают до -30…-37 градусов», — говорится в сообщении компании в Telegram.

«Ласточки» для любителей горных лыж в Пермском крае запустили в минувшие выходные. По данным ППК, за два дня электричками воспользовались более 760 пассажиров. В ближайшие дни в Прикамье ожидаются сильные морозы, пик которых придется на пятницу.

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Пермская пригородная компания отменила скоростные электрички к горнолыжным курортам в Губахе и Чусовом. Причиной стали ожидающиеся морозы. «В ближайшие выходные рейсы отменены из-за низких температур в Перми и на курортах. Синоптики обещают до -30…-37 градусов», — говорится в сообщении компании в Telegram. «Ласточки» для любителей горных лыж в Пермском крае запустили в минувшие выходные. По данным ППК, за два дня электричками воспользовались более 760 пассажиров. В ближайшие дни в Прикамье ожидаются сильные морозы, пик которых придется на пятницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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