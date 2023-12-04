В Пермском крае отменили экспрессы на горнолыжные курорты

«Ласточки» не пойдут на горнолыжные курорты
Пермская пригородная компания отменила скоростные электрички к горнолыжным курортам в Губахе и Чусовом. Причиной стали ожидающиеся морозы.
«В ближайшие выходные рейсы отменены из-за низких температур в Перми и на курортах. Синоптики обещают до -30…-37 градусов», — говорится в сообщении компании в Telegram.
«Ласточки» для любителей горных лыж в Пермском крае запустили в минувшие выходные. По данным ППК, за два дня электричками воспользовались более 760 пассажиров. В ближайшие дни в Прикамье ожидаются сильные морозы, пик которых придется на пятницу.
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