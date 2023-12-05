Пермского школьника посмертно наградили за спасение девочки

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
В СК РФ сообщили о посмертном награждении школьника из Чусового Фото:

Школьник из Пермского края Вадим Малышев посмертно награжден медалью за спасение девочки. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Медаль „Доблесть и отвага“ (посмертно) вручена школьнику из Пермского края Вадиму Малышеву за спасение тонущей девочки. Он отдал жизнь ради ближнего», — говорится в сообщении представителей СК РФ в Telegram.

В паблике «Твой Чусовой» в соцсети «ВКонтакте» 30 июля был опубликован пост, в котором мама спасенной девочки отметила, что будет всегда молиться за Малышева. Она добавила, что мальчик бросился на помощь ее дочери, успел вытолкнуть ее на мелководье, а сам ушел под воду. По данным МЧС, подростку было всего 15 лет.

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Школьник из Пермского края Вадим Малышев посмертно награжден медалью за спасение девочки. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Медаль „Доблесть и отвага“ (посмертно) вручена школьнику из Пермского края Вадиму Малышеву за спасение тонущей девочки. Он отдал жизнь ради ближнего», — говорится в сообщении представителей СК РФ в Telegram. В паблике «Твой Чусовой» в соцсети «ВКонтакте» 30 июля был опубликован пост, в котором мама спасенной девочки отметила, что будет всегда молиться за Малышева. Она добавила, что мальчик бросился на помощь ее дочери, успел вытолкнуть ее на мелководье, а сам ушел под воду. По данным МЧС, подростку было всего 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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