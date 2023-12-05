05 декабря 2023

Сколько стоит заказать поздравление Деда Мороза в ХМАО

Услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся жителям ХМАО до 10 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
Стоимость выезда Деда Мороза на дом зависит от даты и продолжительности программы Фото:

За новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителям ХМАО придется заплатить от 1 000 до 10 000 рублей. Самое дорогое поздравление в Сургуте обойдется минимум в 10 тысяч рублей, рассказал URA.RU руководитель агентства детских праздников Эдуард Мустяцэ.

«Выезд Деда Мороза и Снегурочки от 10 тысяч рублей. Цена зависит от даты: чем ближе к 31 декабря, тем выше стоимость», — прокомментировал Мустяцэ.

Также в Сургуте можно заказать более дешевое новогоднее поздравление аниматоров. По данным объявлений, размещенных на сервисе «Авито», средняя стоимость выездов по городу составляет 2 500 рублей. В Нижневартовске за выезд новогодних героев придется заплатить не менее 1 500 рублей. А в Ханты-Мансийске, Мегионе и Нефтеюганске цена варьируется от 1 000 до 4 500 рублей.

Прайс выездов аниматоров зависит и от продолжительности новогодней программы. Как правило, в персональное поздравление включены игры, хоровод, конкурсы и загадки.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом будет повышаться с приближением к Новому году. Цены могут доходить до 30 тысяч рублей.

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За новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителям ХМАО придется заплатить от 1 000 до 10 000 рублей. Самое дорогое поздравление в Сургуте обойдется минимум в 10 тысяч рублей, рассказал URA.RU руководитель агентства детских праздников Эдуард Мустяцэ. «Выезд Деда Мороза и Снегурочки от 10 тысяч рублей. Цена зависит от даты: чем ближе к 31 декабря, тем выше стоимость», — прокомментировал Мустяцэ. Также в Сургуте можно заказать более дешевое новогоднее поздравление аниматоров. По данным объявлений, размещенных на сервисе «Авито», средняя стоимость выездов по городу составляет 2 500 рублей. В Нижневартовске за выезд новогодних героев придется заплатить не менее 1 500 рублей. А в Ханты-Мансийске, Мегионе и Нефтеюганске цена варьируется от 1 000 до 4 500 рублей. Прайс выездов аниматоров зависит и от продолжительности новогодней программы. Как правило, в персональное поздравление включены игры, хоровод, конкурсы и загадки. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом будет повышаться с приближением к Новому году. Цены могут доходить до 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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