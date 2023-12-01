01 декабря 2023

Во сколько обойдется вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом

Экономист Проданова: цены на вызов Деда Мороза на дом вырастут перед Новым Годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний прием Евгения Куйвашева в Театре Эстрады для представителей общественности. Екатеринбург, представление, дед мороз, новый год
Лучше всего заказывать новогодних артистов заранее, чтобы вышло дешевле, поделилась Наталья Проданова Фото:

Чем ближе к Новому году, тем выше будет стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом. Цены начинаются от 5,5 тысячи рублей и могут доходить до 30 тысяч и выше. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ имени Г.В.Плеханова Наталья Проданова.

«Стоимость вызова новогодних артистов варьируется от даты заказа, продолжительности поздравления и количества актеров. Как правило, стандартные программы рассчитаны на 15, 45 минут и один час. Цена при этом начинается от 5,5 тыс. рублей и может доходить до 30 тыс. рублей и выше»», — поделилась Наталья Проданова в разговоре с интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она отметила, что оформить заказ стоит до 20 декабря. После этой даты цены будут выше. А самый дорогой прайс, 45 тысяч рублей за час программы, приходится на промежуток между 21:00 31 декабря и 02:00 2 января.

Также на стоимость артистов влияет и реквизит. Например, у Деда Мороза посох может быть обычным или светящимся, что влияет на сумму заказа.

Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку к Новому году. У хорошего дерева иголки будут с ярко-зелеными иголками, ветки упругими, а форма — равномерной.

По восточному календарю 2024 год — год Зеленого Деревянного Дракона. Он символизирует удачу, успех власть, благородство и честь. URA.RU подробно писало, что готовить в год Дракона и что подарить.

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Чем ближе к Новому году, тем выше будет стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом. Цены начинаются от 5,5 тысячи рублей и могут доходить до 30 тысяч и выше. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ имени Г.В.Плеханова Наталья Проданова. «Стоимость вызова новогодних артистов варьируется от даты заказа, продолжительности поздравления и количества актеров. Как правило, стандартные программы рассчитаны на 15, 45 минут и один час. Цена при этом начинается от 5,5 тыс. рублей и может доходить до 30 тыс. рублей и выше»», — поделилась Наталья Проданова в разговоре с интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она отметила, что оформить заказ стоит до 20 декабря. После этой даты цены будут выше. А самый дорогой прайс, 45 тысяч рублей за час программы, приходится на промежуток между 21:00 31 декабря и 02:00 2 января. Также на стоимость артистов влияет и реквизит. Например, у Деда Мороза посох может быть обычным или светящимся, что влияет на сумму заказа. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку к Новому году. У хорошего дерева иголки будут с ярко-зелеными иголками, ветки упругими, а форма — равномерной. По восточному календарю 2024 год — год Зеленого Деревянного Дракона. Он символизирует удачу, успех власть, благородство и честь. URA.RU подробно писало, что готовить в год Дракона и что подарить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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