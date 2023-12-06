Жители Сургута пожаловались на высокие цены в Delivery Club в морозы

Жители Сургута пожаловались на резкий рост цен в сервисе доставки еды «Delivery Club» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, услуги курьеров подорожали до 799 рублей. О ситуации URA.RU рассказал один из местных жителей.
«В первой половине дня стоимость доставки в Delivery Club по Сургуту составляла 799 рублей. А бесплатная доставка была предусмотрена только при заказе от 5 тысяч рублей. Только к вечеру цена доставки упала до 149 рублей», — рассказал агентству сургутянин.
Агентство попросило «Delivery Club» прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.
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