Жители Сургута пожаловались на высокие цены в Delivery Club в морозы

06 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Жители Сургута пожаловались на удорожание доставки еды в сильный мороз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Сургута пожаловались на резкий рост цен в сервисе доставки еды «Delivery Club» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, услуги курьеров подорожали до 799 рублей. О ситуации URA.RU рассказал один из местных жителей.



«В первой половине дня стоимость доставки в Delivery Club по Сургуту составляла 799 рублей. А бесплатная доставка была предусмотрена только при заказе от 5 тысяч рублей. Только к вечеру цена доставки упала до 149 рублей», — рассказал агентству сургутянин.



Агентство попросило «Delivery Club» прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.

Жители Сургута пожаловались на резкий рост цен в сервисе доставки еды «Delivery Club» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, услуги курьеров подорожали до 799 рублей. О ситуации URA.RU рассказал один из местных жителей. «В первой половине дня стоимость доставки в Delivery Club по Сургуту составляла 799 рублей. А бесплатная доставка была предусмотрена только при заказе от 5 тысяч рублей. Только к вечеру цена доставки упала до 149 рублей», — рассказал агентству сургутянин. Агентство попросило «Delivery Club» прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.