Жители Сургута пожаловались на высокие цены в Delivery Club в морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, курьер, доставка еды, деливери-клуб, работа курьером
Жители Сургута пожаловались на удорожание доставки еды в сильный мороз Фото:

Жители Сургута пожаловались на резкий рост цен в сервисе доставки еды «Delivery Club» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, услуги курьеров подорожали до 799 рублей. О ситуации URA.RU рассказал один из местных жителей.

«В первой половине дня стоимость доставки в Delivery Club по Сургуту составляла 799 рублей. А бесплатная доставка была предусмотрена только при заказе от 5 тысяч рублей. Только к вечеру цена доставки упала до 149 рублей», — рассказал агентству сургутянин.

Агентство попросило «Delivery Club» прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.

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Жители Сургута пожаловались на резкий рост цен в сервисе доставки еды «Delivery Club» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, услуги курьеров подорожали до 799 рублей. О ситуации URA.RU рассказал один из местных жителей. «В первой половине дня стоимость доставки в Delivery Club по Сургуту составляла 799 рублей. А бесплатная доставка была предусмотрена только при заказе от 5 тысяч рублей. Только к вечеру цена доставки упала до 149 рублей», — рассказал агентству сургутянин. Агентство попросило «Delivery Club» прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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