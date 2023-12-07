Проблемный дом в березниковском ЖК «Любимов» обследуют ультразвуком

07 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Ранее жильцы дома жаловались на дефекты в здании Фото: Илья Московец © URA.RU В ЖК «Любимов» в Березниках (Пермский край) обследуют 18-этажный жилой дом, в подвале которого обнаружили множественные трещины. Такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона. Ранее на здание массово жаловались его жители. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение Корпорации развития Пермского края провести дополнительное обследование дома по улице Дощенникова, 1 в жилом комплексе „Любимов“ в Березниках в связи с обращением местных жителей», — говорится на сайте. Он отметил, что проверку проведут на следующей неделе. Как заявили в корпорации развития Пермского края, сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит работу по ультразвуковому обследованию объекта. Отмечается, что угрозы безопасности для жителей сейчас нет. Ранее жители дома на улице Дощенникова, 1 возмущались недостатками и дефектами, которые появились в доме после его сдачи в эксплуатацию два года назад. По словам жильцов, из управляющей компании поступали угрозы, что новый дом могут расселить.

В ЖК «Любимов» в Березниках (Пермский край) обследуют 18-этажный жилой дом, в подвале которого обнаружили множественные трещины. Такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона. Ранее на здание массово жаловались его жители. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение Корпорации развития Пермского края провести дополнительное обследование дома по улице Дощенникова, 1 в жилом комплексе „Любимов“ в Березниках в связи с обращением местных жителей», — говорится на сайте. Он отметил, что проверку проведут на следующей неделе. Как заявили в корпорации развития Пермского края, сейчас идет поиск подрядчика, который выполнит работу по ультразвуковому обследованию объекта. Отмечается, что угрозы безопасности для жителей сейчас нет. Ранее жители дома на улице Дощенникова, 1 возмущались недостатками и дефектами, которые появились в доме после его сдачи в эксплуатацию два года назад. По словам жильцов, из управляющей компании поступали угрозы, что новый дом могут расселить.