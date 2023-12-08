08 декабря 2023

Пермские общественники бьют тревогу из-за опасного крематория. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство крематория. Восточное кладбище. Пермь, вид крематория с высоты
В Перми недостроенный крематорий стал опасным для горожан Фото:

Здание строящегося крематория в Перми не огорожено надлежащим образом, доступ к нему имеют все граждане. Стройка может быть опасна для горожан. Об этом бьют тревогу представители краевого отделения Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

«Здание крематория в Перми не охраняется и даже не огорожено. Сюда может залезть кто угодно и получить травму», — говорится в посте общественников.

По данным представителей Народного фронта, за десять лет на строительство крематория потратили больше 200 млн рублей, но так и не достроили. Общественники подсчитали, что на консервацию долгостроя направили 12,5 млн рублей. Однако по факту ее нет. Фронтовики обратились в прокуратуру, чтобы проверить обеспечение безопасности на объекте, а также разумность расходования бюджетных денег.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Здание строящегося крематория в Перми не огорожено надлежащим образом, доступ к нему имеют все граждане. Стройка может быть опасна для горожан. Об этом бьют тревогу представители краевого отделения Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». «Здание крематория в Перми не охраняется и даже не огорожено. Сюда может залезть кто угодно и получить травму», — говорится в посте общественников. По данным представителей Народного фронта, за десять лет на строительство крематория потратили больше 200 млн рублей, но так и не достроили. Общественники подсчитали, что на консервацию долгостроя направили 12,5 млн рублей. Однако по факту ее нет. Фронтовики обратились в прокуратуру, чтобы проверить обеспечение безопасности на объекте, а также разумность расходования бюджетных денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...