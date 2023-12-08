Пермские общественники бьют тревогу из-за опасного крематория. Видео

09 декабря 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

В Перми недостроенный крематорий стал опасным для горожан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Здание строящегося крематория в Перми не огорожено надлежащим образом, доступ к нему имеют все граждане. Стройка может быть опасна для горожан. Об этом бьют тревогу представители краевого отделения Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». «Здание крематория в Перми не охраняется и даже не огорожено. Сюда может залезть кто угодно и получить травму», — говорится в посте общественников. По данным представителей Народного фронта, за десять лет на строительство крематория потратили больше 200 млн рублей, но так и не достроили. Общественники подсчитали, что на консервацию долгостроя направили 12,5 млн рублей. Однако по факту ее нет. Фронтовики обратились в прокуратуру, чтобы проверить обеспечение безопасности на объекте, а также разумность расходования бюджетных денег.

Здание строящегося крематория в Перми не огорожено надлежащим образом, доступ к нему имеют все граждане. Стройка может быть опасна для горожан. Об этом бьют тревогу представители краевого отделения Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». «Здание крематория в Перми не охраняется и даже не огорожено. Сюда может залезть кто угодно и получить травму», — говорится в посте общественников. По данным представителей Народного фронта, за десять лет на строительство крематория потратили больше 200 млн рублей, но так и не достроили. Общественники подсчитали, что на консервацию долгостроя направили 12,5 млн рублей. Однако по факту ее нет. Фронтовики обратились в прокуратуру, чтобы проверить обеспечение безопасности на объекте, а также разумность расходования бюджетных денег.