Транспортное предприятие из Сургута продает офисный центр из-за банкротства

11 декабря 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Цена офисного центра обанкротившегося транспортного предприятия из Сургута снизилась на 200 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО подают здание торгово-офисного центра, конфискованное у обанкротившейся компании «Сургутское транспортное предприятие». Представитель торговой площадки сообщил URA.RU, что цена на недвижимость за три месяца снизилась почти на 200 тысяч руюлей. «Принимаются заявки на аукцион по продаже нежилого здания — торгово-офисного центра в Сургуте, которое принадлежало обанкротившемуся ООО „Сургутское транспортное предприятие“. В сентябре его продавали за 15,6 млн рублей, но покупателя не нашлось, сейчас начальная цена на торгах снизилась и составляет 15 461 500 рублей», — рассказал организатор торгов. Площадь торгово-офисного центра — почти 500 квадратных метров. Вместе с ним продается земельный участок под зданием. Сейчас в помещении располагаются магазины и офисы различных организаций. Аукцион состоится 19 декабря. Ранее URA.RU писало, что «Ростелеком» распродает свою недвижимость в городах ХМАО. Компания сообщила, что продажа зданий уменьшит расходы организации.

В ХМАО подают здание торгово-офисного центра, конфискованное у обанкротившейся компании «Сургутское транспортное предприятие». Представитель торговой площадки сообщил URA.RU, что цена на недвижимость за три месяца снизилась почти на 200 тысяч руюлей. «Принимаются заявки на аукцион по продаже нежилого здания — торгово-офисного центра в Сургуте, которое принадлежало обанкротившемуся ООО „Сургутское транспортное предприятие“. В сентябре его продавали за 15,6 млн рублей, но покупателя не нашлось, сейчас начальная цена на торгах снизилась и составляет 15 461 500 рублей», — рассказал организатор торгов. Площадь торгово-офисного центра — почти 500 квадратных метров. Вместе с ним продается земельный участок под зданием. Сейчас в помещении располагаются магазины и офисы различных организаций. Аукцион состоится 19 декабря. Ранее URA.RU писало, что «Ростелеком» распродает свою недвижимость в городах ХМАО. Компания сообщила, что продажа зданий уменьшит расходы организации.