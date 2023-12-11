В Челябинскую область не пустили 14 тонн овощей из Узбекистана

11 декабря 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

На складе были обнаружены редька и брокколи, не указанные в документах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области запретили ввоз 14,5 тонны овощей из Республики Узбекистан. Часть из них не была указана в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На складе временного хранения в Челябинске выявлено нарушение при ввозе 14,5 тонны овощей из Узбекистана. В документах не указан свежий дайкон и фактическое количество брокколи в три раза превышает заявленный вес. Принято решение о запрете ввоза продукции в регион», — сообщили в надзорном ведомстве. Фитосанитарный сертификат на всю партию признали недействительным. В грузе находились 12,6 тонны цветной капусты, тонна редьки дайкон и 900 килограммов брокколи. Бизнесмена, которому везли груз, привлекли к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

В Челябинской области запретили ввоз 14,5 тонны овощей из Республики Узбекистан. Часть из них не была указана в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На складе временного хранения в Челябинске выявлено нарушение при ввозе 14,5 тонны овощей из Узбекистана. В документах не указан свежий дайкон и фактическое количество брокколи в три раза превышает заявленный вес. Принято решение о запрете ввоза продукции в регион», — сообщили в надзорном ведомстве. Фитосанитарный сертификат на всю партию признали недействительным. В грузе находились 12,6 тонны цветной капусты, тонна редьки дайкон и 900 килограммов брокколи. Бизнесмена, которому везли груз, привлекли к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).