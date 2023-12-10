Жители ХМАО начали зарабатывать на повышении ставки ЦБ

У жителей ХМАО стали популярны рублевые вклады из-за роста ставки ЦБ

У жителей ХМАО стали популярны рублевые вклады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно переводить средства в рублевые вклады. Причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ, из-за чего доходность подобных депозитов выросла. Об этом URA.RU сообщили представители банковской сферы.

«Из-за повышения ключевой ставки и увеличения процентов по рублевым депозитам, максимально привлекательными сегодня являются сбережения именно в рублях. Их объем в ВТБ в регионе достиг 52 млрд», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе банка.

Популярность долларовых вложений и вкладов в евро у жителей ХМАО снижается. Югорчане активно переводят их в другие валюты.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали скупать юани. Тогда представители Сбера сообщали о росте доли накоплений югорчан в китайской валюте до 4,2%. Год назад цифра была на уровне 0,5%.

Центробанк решил поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 15%, в конце октября. В агусте ЦБ повышал ее до 12%, спустя месяц — до 13%.