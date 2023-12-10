10 декабря 2023

В ХМАО упали цены авиабилетов в Петербург на новогодних каникулах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Самые дешевые перелеты в Санкт-Петербург приходятся на середину новогодних каникул Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели перелеты из Сургута в Санкт-Петербург на новогодних каникулах. К середине праздничной недели стоимость билетов снизится почти до 12,5 тысяч.

«Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Санкт-Петербург на 4 января составляет 12 694 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». В конце декабря цены авиабилетов доходят до 22 тысяч рублей.

Самые дешевые перелеты из Нижневартовска в северную столицу России во время праздничной недели тоже приходятся на середину новогодних каникул. При этом стоимость рейса в одну сторону выше — около 14 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели перелеты из Сургута в Санкт-Петербург на новогодних каникулах. К середине праздничной недели стоимость билетов снизится почти до 12,5 тысяч. «Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Санкт-Петербург на 4 января составляет 12 694 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». В конце декабря цены авиабилетов доходят до 22 тысяч рублей. Самые дешевые перелеты из Нижневартовска в северную столицу России во время праздничной недели тоже приходятся на середину новогодних каникул. При этом стоимость рейса в одну сторону выше — около 14 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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