В ХМАО упали цены авиабилетов в Петербург на новогодних каникулах

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели перелеты из Сургута в Санкт-Петербург на новогодних каникулах. К середине праздничной недели стоимость билетов снизится почти до 12,5 тысяч.
«Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Санкт-Петербург на 4 января составляет 12 694 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». В конце декабря цены авиабилетов доходят до 22 тысяч рублей.
Самые дешевые перелеты из Нижневартовска в северную столицу России во время праздничной недели тоже приходятся на середину новогодних каникул. При этом стоимость рейса в одну сторону выше — около 14 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.
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