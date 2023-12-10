В ХМАО упали цены авиабилетов в Петербург на новогодних каникулах

11 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Самые дешевые перелеты в Санкт-Петербург приходятся на середину новогодних каникул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели перелеты из Сургута в Санкт-Петербург на новогодних каникулах. К середине праздничной недели стоимость билетов снизится почти до 12,5 тысяч. «Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Санкт-Петербург на 4 января составляет 12 694 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». В конце декабря цены авиабилетов доходят до 22 тысяч рублей. Самые дешевые перелеты из Нижневартовска в северную столицу России во время праздничной недели тоже приходятся на середину новогодних каникул. При этом стоимость рейса в одну сторону выше — около 14 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели перелеты из Сургута в Санкт-Петербург на новогодних каникулах. К середине праздничной недели стоимость билетов снизится почти до 12,5 тысяч. «Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Санкт-Петербург на 4 января составляет 12 694 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». В конце декабря цены авиабилетов доходят до 22 тысяч рублей. Самые дешевые перелеты из Нижневартовска в северную столицу России во время праздничной недели тоже приходятся на середину новогодних каникул. При этом стоимость рейса в одну сторону выше — около 14 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.