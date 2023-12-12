Губернаторы Челябинской и Ульяновской областей обновили договор о сотрудничестве

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , красная папка, документы к заседанию
Два региона усилят друг друга благодаря сотрудничеству Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Ульяновской области Алексей Русских обновили соглашение о сотрудничестве, подписанное 27 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подписание состоялось сегодня в Челябинске в рамках встречи Алексея Текслера с Алексеем Русских и делегацией Ульяновской области. Договоренности касаются торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной деятельности», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Прежнее соглашение о сотрудничестве было подписано 27 лет назад. Как отметил Текслер, оба региона имеют сильное направление — машиностроение, поэтому могут сформировать промышленную кооперацию, не создавая конкуренции. Отмечены перспективы сотрудничества в сфере автомобилестроения, образования, культуры, спорта, туризма и других областях. Алексей Русских уточнил, что оба региона являются высокоразвитыми промышленными областями, которые обладают новыми компетенциями и уникальными технологиями, и пригласил Текслера для ответного визита в 2024 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Ульяновской области Алексей Русских обновили соглашение о сотрудничестве, подписанное 27 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Подписание состоялось сегодня в Челябинске в рамках встречи Алексея Текслера с Алексеем Русских и делегацией Ульяновской области. Договоренности касаются торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной деятельности», — уточнили в пресс-службе областного правительства. Прежнее соглашение о сотрудничестве было подписано 27 лет назад. Как отметил Текслер, оба региона имеют сильное направление — машиностроение, поэтому могут сформировать промышленную кооперацию, не создавая конкуренции. Отмечены перспективы сотрудничества в сфере автомобилестроения, образования, культуры, спорта, туризма и других областях. Алексей Русских уточнил, что оба региона являются высокоразвитыми промышленными областями, которые обладают новыми компетенциями и уникальными технологиями, и пригласил Текслера для ответного визита в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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