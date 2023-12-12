12 декабря 2023

«Коммерсант»: Solenis продаст пермские активы российской компании ГК «Норкем»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
Сейчас химпроизводитель занимает одну из площадок пермского завода Фото:

Пермские активы ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (входит в холдинг Solenis, который контролирует американская Platinum Equit) могут быть проданы российской компании. В качестве одного из покупателей источники, знакомые с рынком, называют ГК «Норкем».

«„Соленис“ могут продать ГК „Норкем“. Если сделка состоится, новым собственникам придется договариваться с „Ростехом“ о продолжении работы на территории завода», — пояснили источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье».

В августе суд вынес решение о выселении химкомпании «Соленис» с территории Пермского порохового завода, который входит в состав «Ростеха». ЗАО направило апелляцию. Сейчас дело отложено из-за того, что стороны обсуждают мировое соглашение.

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Пермские активы ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (входит в холдинг Solenis, который контролирует американская Platinum Equit) могут быть проданы российской компании. В качестве одного из покупателей источники, знакомые с рынком, называют ГК «Норкем». «„Соленис“ могут продать ГК „Норкем“. Если сделка состоится, новым собственникам придется договариваться с „Ростехом“ о продолжении работы на территории завода», — пояснили источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье». В августе суд вынес решение о выселении химкомпании «Соленис» с территории Пермского порохового завода, который входит в состав «Ростеха». ЗАО направило апелляцию. Сейчас дело отложено из-за того, что стороны обсуждают мировое соглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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