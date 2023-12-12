«Коммерсант»: Solenis продаст пермские активы российской компании ГК «Норкем»

Пермские активы ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (входит в холдинг Solenis, который контролирует американская Platinum Equit) могут быть проданы российской компании. В качестве одного из покупателей источники, знакомые с рынком, называют ГК «Норкем».
«„Соленис“ могут продать ГК „Норкем“. Если сделка состоится, новым собственникам придется договариваться с „Ростехом“ о продолжении работы на территории завода», — пояснили источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье».
В августе суд вынес решение о выселении химкомпании «Соленис» с территории Пермского порохового завода, который входит в состав «Ростеха». ЗАО направило апелляцию. Сейчас дело отложено из-за того, что стороны обсуждают мировое соглашение.
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