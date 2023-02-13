Зарубежная компания, которую выселяют с пермского завода, просит власть помочь с переездом

Компания «Соленис Технолоджис МСП» ищет площадку для строительства нового химпроизводства в Перми

Сейчас Solenis арендует один из цехов ППЗ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Руководство ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) обратилось к пермским властям с просьбой, чтобы те помогли подобрать площадку для переезда, пишут СМИ. Компания арендует один из цехов ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ).

«Компания „Соленис“ обратилась к властям региона с просьбой подобрать площадку в Перми для строительства нового производства химикатов. В Агентстве инвестиционного развития Прикамья факт обращения промышленников подтвердили», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, для запуска нового производства компании потребуется примерно 2—2,5 года. При этом руководство нацелено на получение статуса «участника регионального приоритетного инвестиционного проекта».

О том, что компанию «Соленис Технолоджис МСП», арендующую площади на территории Пермского порохового завода, просили покинуть занимаемые помещения, URA.RU писало ранее. С таким требованием Росимущество обратилось в суд. По версии ведомства, договор аренды, заключенный между компанией и пермским заводом, считается не заключенным.