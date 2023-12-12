Прокуратура потребовала очистить общежитие в Челябинске от мышей и клопов

13 декабря 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

На антисанитарию жители общежития пожаловались в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общежитие в Металлургическом районе Челябинска очистят от клопов и мышей. Санитарное состояние здания поставлено на контроль районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного ведомства. «В ходе проверки в помещениях общежития ГБПОУ „Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли“ выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в общежитии не соблюдались условия сбора и хранения чистого и грязного белья, душевые, умывальные и туалетные комнаты не соответствовали предъявляемым санитарным требованиям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По данным ведомства, в общежитии были отмечены: отслоение штукатурки, следы протеканий, признаки поражения грибком, следы жизнедеятельности насекомых, а также отсутствовало горячее водоснабжение и водонагревательные устройства. Прокуратурой Металлургического района Челябинска директору колледжа внесено представление, в отношении замдиректора по административно-хозяйственной работе возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Устранение нарушений поставлено на контроль районной прокуратуры. Ранее стало известно, что в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студента закусали клопы. Мать учащегося пожаловалась в соцсетях на полную антисанитарию — в здании общежития также водятся крысы, мыши и тараканы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общежитие в Металлургическом районе Челябинска очистят от клопов и мышей. Санитарное состояние здания поставлено на контроль районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного ведомства. «В ходе проверки в помещениях общежития ГБПОУ „Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли“ выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в общежитии не соблюдались условия сбора и хранения чистого и грязного белья, душевые, умывальные и туалетные комнаты не соответствовали предъявляемым санитарным требованиям», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По данным ведомства, в общежитии были отмечены: отслоение штукатурки, следы протеканий, признаки поражения грибком, следы жизнедеятельности насекомых, а также отсутствовало горячее водоснабжение и водонагревательные устройства. Прокуратурой Металлургического района Челябинска директору колледжа внесено представление, в отношении замдиректора по административно-хозяйственной работе возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Устранение нарушений поставлено на контроль районной прокуратуры. Ранее стало известно, что в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студента закусали клопы. Мать учащегося пожаловалась в соцсетях на полную антисанитарию — в здании общежития также водятся крысы, мыши и тараканы.