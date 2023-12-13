Традиционное пермское блюдо вошло в топ худших в России

TasteAtlas назвал пермские пельмени с грибами одним из худших блюд России

14 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Пельмени с грибами подают в пермских ресторанах (архивное фото) Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Традиционное коми-пермяцкое блюдо пельмени с грибами, известное также как ушки, вошло в рейтинг худших в России по версии TasteAtlas. Популярный мировой онлайн-путеводитель по традиционным кухням поставил его на 19 место из 30. «19 место. Пельмени с грибами — Пермь, Россия», указано на сайте TasteAtlas. Первые три места рейтинга заняли якутский салат из замороженной рыбы «Индигирка», холодец и щи. Холодец и «Индигирка» также вошли в топ-100 худших блюд мира. Ушки (ударение на последний слог) — традиционное блюдо коми-пермяцкой кухни. Это пельмени с грибами. Сушеные белые, подберезовики, подосиновики или маслята отваривают и мелко шинкуют. Сами пельмени потом варят именно в грибном отваре. В коми-пермяцком ресторане «ЧОскыт керку» 200 граммов ушков стоят 375 рублей. Рейтинги TasteAtlas основаны на отзывах аудитории сервиса. Система, как утверждают организаторы, распознает реальных пользователей и игнорируют ботов. Для списка «30 худших российских блюд» до 1 декабря 2023 года было зафиксировано 4940 оценок, из них 3410 признаны системой легитимными. «Рейтинг TasteAtlas не следует рассматривать как окончательный глобальный вывод о еде. Их цель — продвигать превосходные местные блюда, прививать гордость за традиционные блюда и вызывать интерес к блюдам, которые вы еще не пробовали», — отмечают авторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Традиционное коми-пермяцкое блюдо пельмени с грибами, известное также как ушки, вошло в рейтинг худших в России по версии TasteAtlas. Популярный мировой онлайн-путеводитель по традиционным кухням поставил его на 19 место из 30. «19 место. Пельмени с грибами — Пермь, Россия», указано на сайте TasteAtlas. Первые три места рейтинга заняли якутский салат из замороженной рыбы «Индигирка», холодец и щи. Холодец и «Индигирка» также вошли в топ-100 худших блюд мира. Ушки (ударение на последний слог) — традиционное блюдо коми-пермяцкой кухни. Это пельмени с грибами. Сушеные белые, подберезовики, подосиновики или маслята отваривают и мелко шинкуют. Сами пельмени потом варят именно в грибном отваре. В коми-пермяцком ресторане «ЧОскыт керку» 200 граммов ушков стоят 375 рублей. Рейтинги TasteAtlas основаны на отзывах аудитории сервиса. Система, как утверждают организаторы, распознает реальных пользователей и игнорируют ботов. Для списка «30 худших российских блюд» до 1 декабря 2023 года было зафиксировано 4940 оценок, из них 3410 признаны системой легитимными. «Рейтинг TasteAtlas не следует рассматривать как окончательный глобальный вывод о еде. Их цель — продвигать превосходные местные блюда, прививать гордость за традиционные блюда и вызывать интерес к блюдам, которые вы еще не пробовали», — отмечают авторы.