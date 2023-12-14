14 декабря 2023

В Челябинске изымут 38 участков под строительство метротрама. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель
Участки изымут для строительства первой линии метротрама Фото:

В Челябинске 38 участков изымут для строительства метротрама. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале 15 декабря.

«Изъять у правообладателей для государственных нужд в целях размещения объекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“ земельные участки. Направить копию распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости», — говорится в документе, подписанном губернатором Алексеем Текслером.

Согласно перечню участков, общая площадь изъятых земель равна 34,9 тысячи квадратных метров. В списке на изъятие указаны 38 участков, расположенных по адресам:

  • Пересечение улицы Речной с проспектом Победы, 12/228
  • Проспект Победы, 234
  • Проспект Победы, 195
  • Проспект Победы, 210
  • Четыре участка на улице Каслинская, 5
  • Три участка на Каслинской, 64
  • Каслинская,3
  • У дома по Воровского, 2
  • Газизуллина, 39
  • Два участка на Восточная Желябова, 46
  • Газизуллина, 2a
  • Елькина, 63в
  • Восточная Желябова: гаражно-строительный кооператив №202, гараж №1072-6
  • Овчинникова, 16
  • Газизуллина, 39
  • Газизуллина, земельный участок №33

При этом на строительство челябинского метро изымут только часть площади участков. Заявленные объемы отличаются от указанной в кадастровом учете площади. В перечне также приведены участки, местоположение которых определено относительно ориентира:

  • Два участка на проспекте Победы, 232
  • Проспект Победы, 230
  • Проспект Победы, 226
  • Проспект Победы, 214
  • Проспект Победы, 201
  • Два участка на Овчинникова, 22
  • Проспект Победы, 199
  • Проспект Победы, 197
  • Каслинская, 5б
  • На улице Каслинская
  • Два на улице Овчинникова
  • Кирова, 130

Первый этап строительства ветки «Север-Юг» началась 6 декабря. Тогда перекрыли движение по улице Овчинникова и изменили движение общественного транспорта. Строительство метротрама в Челябинске перешло в активную фазу в октябре. По поручению президента РФ Владимира Путина, первая линия должна быть закончена в 2026 году.

Ранее министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев сообщил о планах продлить вторую ветку «Запад — Восток» до микрорайона Чурилово. Всего в план челябинского метротрама занесены две линии.

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В Челябинске 38 участков изымут для строительства метротрама. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале 15 декабря. «Изъять у правообладателей для государственных нужд в целях размещения объекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“ земельные участки. Направить копию распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости», — говорится в документе, подписанном губернатором Алексеем Текслером. Согласно перечню участков, общая площадь изъятых земель равна 34,9 тысячи квадратных метров. В списке на изъятие указаны 38 участков, расположенных по адресам: При этом на строительство челябинского метро изымут только часть площади участков. Заявленные объемы отличаются от указанной в кадастровом учете площади. В перечне также приведены участки, местоположение которых определено относительно ориентира: Первый этап строительства ветки «Север-Юг» началась 6 декабря. Тогда перекрыли движение по улице Овчинникова и изменили движение общественного транспорта. Строительство метротрама в Челябинске перешло в активную фазу в октябре. По поручению президента РФ Владимира Путина, первая линия должна быть закончена в 2026 году. Ранее министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев сообщил о планах продлить вторую ветку «Запад — Восток» до микрорайона Чурилово. Всего в план челябинского метротрама занесены две линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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