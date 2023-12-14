В Челябинске 38 участков изымут для строительства метротрама. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале 15 декабря.
«Изъять у правообладателей для государственных нужд в целях размещения объекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“ земельные участки. Направить копию распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости», — говорится в документе, подписанном губернатором Алексеем Текслером.
Согласно перечню участков, общая площадь изъятых земель равна 34,9 тысячи квадратных метров. В списке на изъятие указаны 38 участков, расположенных по адресам:
- Пересечение улицы Речной с проспектом Победы, 12/228
- Проспект Победы, 234
- Проспект Победы, 195
- Проспект Победы, 210
- Четыре участка на улице Каслинская, 5
- Три участка на Каслинской, 64
- Каслинская,3
- У дома по Воровского, 2
- Газизуллина, 39
- Два участка на Восточная Желябова, 46
- Газизуллина, 2a
- Елькина, 63в
- Восточная Желябова: гаражно-строительный кооператив №202, гараж №1072-6
- Овчинникова, 16
- Газизуллина, 39
- Газизуллина, земельный участок №33
При этом на строительство челябинского метро изымут только часть площади участков. Заявленные объемы отличаются от указанной в кадастровом учете площади. В перечне также приведены участки, местоположение которых определено относительно ориентира:
- Два участка на проспекте Победы, 232
- Проспект Победы, 230
- Проспект Победы, 226
- Проспект Победы, 214
- Проспект Победы, 201
- Два участка на Овчинникова, 22
- Проспект Победы, 199
- Проспект Победы, 197
- Каслинская, 5б
- На улице Каслинская
- Два на улице Овчинникова
- Кирова, 130
Первый этап строительства ветки «Север-Юг» началась 6 декабря. Тогда перекрыли движение по улице Овчинникова и изменили движение общественного транспорта. Строительство метротрама в Челябинске перешло в активную фазу в октябре. По поручению президента РФ Владимира Путина, первая линия должна быть закончена в 2026 году.
Ранее министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев сообщил о планах продлить вторую ветку «Запад — Восток» до микрорайона Чурилово. Всего в план челябинского метротрама занесены две линии.
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