05 декабря 2023

В Челябинске меняют маршруты автобусов из-за строительства метротрама

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Маршрут автобуса №33 изменят на время первой фазы строительства ветки Фото:

В Челябинске 6 декабря изменили схему движения автобуса №33 из-за начала строительства первой линии метротрама. Автобус будет проходить по новому маршруту до июля 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С 20:00 6 декабря автобусный маршрут № 33 будет следовать по улицам: Курчатова — Цеховая — Доватора. После выноса инженерных коммуникаций зона строительства станет меньше, сквозной проезд возобновится 1 июля 2024 года», — уточнили в мэрии.

Проезд транспорта на участке улицы Овчинникова от улицы Окружная-1 до Замятина полностью перекрыли до июля 2024 года. Проезд к офисным зданиям и подъездам обещают обеспечить в полном объеме. Впоследствии откроется по одной полосе в каждое направление.

Такая схема движения просуществует до окончания строительства первой линии. По поручению президента РФ Владимира Путина она должна быть закончена в 2026 году.

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В Челябинске 6 декабря изменили схему движения автобуса №33 из-за начала строительства первой линии метротрама. Автобус будет проходить по новому маршруту до июля 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «С 20:00 6 декабря автобусный маршрут № 33 будет следовать по улицам: Курчатова — Цеховая — Доватора. После выноса инженерных коммуникаций зона строительства станет меньше, сквозной проезд возобновится 1 июля 2024 года», — уточнили в мэрии. Проезд транспорта на участке улицы Овчинникова от улицы Окружная-1 до Замятина полностью перекрыли до июля 2024 года. Проезд к офисным зданиям и подъездам обещают обеспечить в полном объеме. Впоследствии откроется по одной полосе в каждое направление. Такая схема движения просуществует до окончания строительства первой линии. По поручению президента РФ Владимира Путина она должна быть закончена в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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