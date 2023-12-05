В Челябинске меняют маршруты автобусов из-за строительства метротрама

Маршрут автобуса №33 изменят на время первой фазы строительства ветки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 6 декабря изменили схему движения автобуса №33 из-за начала строительства первой линии метротрама. Автобус будет проходить по новому маршруту до июля 2024 года, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С 20:00 6 декабря автобусный маршрут № 33 будет следовать по улицам: Курчатова — Цеховая — Доватора. После выноса инженерных коммуникаций зона строительства станет меньше, сквозной проезд возобновится 1 июля 2024 года», — уточнили в мэрии.

Проезд транспорта на участке улицы Овчинникова от улицы Окружная-1 до Замятина полностью перекрыли до июля 2024 года. Проезд к офисным зданиям и подъездам обещают обеспечить в полном объеме. Впоследствии откроется по одной полосе в каждое направление.

Такая схема движения просуществует до окончания строительства первой линии. По поручению президента РФ Владимира Путина она должна быть закончена в 2026 году.